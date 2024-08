Moreno y Espadas celebran el "sello" y el "acento" andaluz en la conquista del oro en fútbol en París 2024

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder de la oposición, Juan Espadas, han celebrado este viernes la victoria y la conquista de la medalla de oro por parte de la selección española en el torneo de de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras derrotar en la final a la anfitriona Francia en la prórroga (3-5).

Por esta vez se han puesto de acuerdo los líderes andaluces del PP y el PSOE, orgullosos ambos de que en el equipo hubiera amplia presencia de jugadores de nuestra comunidad autónoma, hasta cuatro, que además han sido protagonistas estelares al marcar tres de los cinco tantos: dos del onubense Fermín López y uno del almeriense Álex Baena.

No obstante, en sus mensajes difundidos a través de la red social X, Moreno y Espadas no han coincidido del todo, ya que el popular ha utilizado el término "sello andaluz" y el socialista se ha decantado por "acento andaluz". No iba a haber concomitancia absoluta.

El presidente del Gobierno andaluz ha expresado su satisfacción con las siguientes palabras: "¡Medalla de oro! ¡Somos campeones de Europa y campeones olímpicos! Un hito histórico con sello andaluz", a lo que ha añadido: "Enhorabuena a un estelar Fermín, Álex Baena, Juanlu Sánchez, Juan Miranda y toda la Selección. ¡Vamos, España!", ha concluido su mensaje.

Por su parte, Juan Espadas (PSOE) ha exclamado: "¡España es de oro! ¡Partidazo con acento andaluz!. ¡Enormes!", antes de agregar: "Hacemos historia con golazos que celebran Andalucía: desde Huelva, gracias a esa leyenda que ya es Fermín López, de El Campillo, hasta Almería, con el roquetero Álex Baena. Y grande Sergio Camello por esos goles que firman el sueño. ¡Enhorabuena a la Selección de Fútbol, gracias por hacernos tocar el cielo en Paris 2024!", ha zanjado el líder de la oposición.