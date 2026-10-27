Moreno espera que no haya "efecto contagio" de la "furia juvenil" en varias ciudades: "Eso no puede quedar gratis"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este martes en Granada - ALEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este martes su preocupación por la violencia desatada en varias ciudades de España por parte de grupos organizados y ha confiado en que no haya un "efecto contagio" a otras zonas del país.

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Juanma Moreno ha indicado que se trata de unas acciones "absolutamente violentas e injustificadas completamente": "Ahí no hay manifestación, ahí lo que hay es violencia por pura violencia".

Se ha referido al "daño" que están produciendo a la imagen reputacional de la ciudad, a los vecinos, a lo comerciantes y, en definitiva, "a la convivencia y a la tolerancia".

"Creo que se merecen un reproche colectivo por parte de la sociedad, un reproche contundente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hacia ellos y, sobre todo, un reproche judicial; eso no puede quedar gratis", ha indicado el presidente sobre los que han protagonizado estas situaciones de violencia.

Ha señalado que el que le pega una patada a un escaparate, rompe y se lleva "por la cara lo que hay dentro de una tienda, tiene que pagar por ello y es lo que creen la mayoría de los españoles".

"Espero que esto no tenga un efecto contagio y que el sentido común, la coherencia y sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en las distintas administraciones sean capaces de controlar esta furia juvenil absolutamente irracional que estamos viviendo en algunas ciudades españolas", ha agregado el presidente de la Junta.