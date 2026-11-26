El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participan en un acto de precampaña en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sevilla es el lugar elegido por las principales fuerzas políticas para cerrar la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre a nivel andaluz. El candidato a la Presidencia del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrará su campaña nacional en la capital de Andalucía después de que el candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, abriera la misma en Sevilla.

Feijóo estará acompañado por el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, en un acto que comenzará a las 19,30 horas, en en el exterior del Pabellón de Navegación de la Isla de la Cartuja. Está sera la única presencia de Núñez Feijóo en Andalucía en los quince días de campaña electoral. Los populares tienen previsto repartir mantas azules entre los asistentes al mitín ante las temperaturas previstas.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, encabezará el acto de cierre de la campaña andaluza que tendrá lugar a las 18,00 horas en el Hotel Renacimiento. La exministra estará acompañada del presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE provincial, Javier Fernández.

Asimismo, participarán los cabeza de lista por Sevilla al Congreso y Senado. Según ha confirmado fuentes del partido a Europa Press, está prevista la asistencia del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Por su parte, Adelante Andalucía ha elegido el parque temático Isla Mágica para realizar su acto de cierre de campaña en el que su portavoz, José Ignacio García, estará acompañado de todos los cabezas de lista del partido al Congreso. La cita será a partir de las 19,00 horas en El Fuerte del parque.

A esa misma hora, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, encabezará el acto de cierre de Frente Amplio en el centro cívico Torre del Agua, en el barrio sevillano del Tiro de Línea. Maíllo estará acompañado por los candidatos de la coalición al Congreso, Enrique Santiago y Engracia Rivera.