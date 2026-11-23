El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), interviene en los Encuentros SER con motivo de las elecciones del 29N. A 23 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado este lunes las "noticias contradictorias" que han llegado del Gobierno central sobre la reapertura de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, en estos momentos suspendida desde el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), y ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una auditoría sobre el estado de la misma antes de reanudarla.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Sevilla, en los Encuentros SER con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. A la pregunta de si le han trasladado alguna fecha desde el Gobierno central para la reapertura definitiva de la línea, ha indicado que no y que "hasta ahora todo han sido noticias contradictorias".

"El Gobierno no ha sido capaz de plantear una alternativa seria, más allá de algún comunicado que ha hecho hablando sobre la fecha del 13 de diciembre", ha indicado Juanma Moreno, quien ha añadido que él lo que pide es que antes de que se reanude la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, se haga una "auditoría del estado de las vías y de la situación del tren".

Ha apoyado su posición en las informaciones que han llegado de los sindicatos del sector ferroviario, en las "incidencias cada dos días", o en las "fracturas que había en otras vías que se arreglaron hace escasamente cinco meses", lo que "inquieta muchísimo".

"Yo lo que quiero es la seguridad", ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha añadido que ha pedido al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que si llega a gobernar, haga "una auditoría seria y rigurosa y un plan de inversiones en el corredor más antiguo y más descuidado de toda la red española", como es el de Andalucía, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "en más de ocho años, no ha hecho las inversiones oportunas en mantenimiento, como dicen los sindicatos de ferrocarril".

"Es que ahora no nos sentimos seguros y eso es muy grave", según Juanma Moreno, quien se ha referido también al "impacto económico" que está suponiendo estar "aislados".

De otro lado, Juanma Moreno ha manifestado que respeta que su vicepresidente segundo, consejero Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, no comparta su "inquietud" sobre subir a un tren de alta velocidad en estos momentos.

tras los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) en la línea entre esta comunidad y Madrid.

"Yo respeto su opinión, como no puede ser de otra manera, pero yo soy el presidente de todos los andaluces, y como responsable también del bienestar y la seguridad de todos los andaluces, cuando a mí me llegan informes por parte de maquinistas que me dicen eso no está para funcionar, que llevamos muchos años sin mantenimiento, eso hay que echarle un vistazo", según ha indicado Juanma Moreno.

Moreno ha sido cuestionado sobre el hecho de que Gavira considerara, la pasada semana, una "reflexión muy a la ligera" que Moreno dijera que no se montaría en un AVE mientras no se revisara la seguridad de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla tras los accidentes de Adamuz y Urda de este año, y apuntara que él no lo hubiera dicho.

"La inquietud que me trasladan los ciudadanos, yo la traslado a la administración. Yo quiero que se haga una auditoría, una comprobación del estado general del corredor ferroviario de Andalucía, antes de ponerlo en marcha", ha recalcado el presidente, quien ha señalado que él entiende la posición de Manuel Gavira por el impacto que está teniendo el cierre de la línea sobre el sector turístico según está trasladando la patronal.