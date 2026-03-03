Moreno lamenta el fallecimiento del "cronista de la Transición y periodista de altura" Fernando Ónega

Archivo - El periodista Fernando Ónega. Imagen de archivo. - PENGUIN RANDOM HOUSE - Archivo

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado el fallecimiento del "cronista de la Transición y periodista de altura" Fernando Ónega, a los 78 años, que mantenía un vínculo estrecho con la comunidad andaluza, recibiendo incluso el título de 'Embajador de la Provincia de Cádiz' en 2015.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, el máximo responsable del Ejecutivo andaluz ha rememorado al autor del célebre discurso 'Puedo prometer y prometo' de Adolfo Suárez, que "ha prestado un gran servicio a la democracia con la palabra y la mesura".

Nacido en Lugo el 15 de junio de 1947, comenzó su carrera en Galicia, pero sería en Madrid donde se convertiría en un destacado cronista político. Allí llegó a ser director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, siendo el autor de buena parte de sus discursos, entre ellos el emblemático 'Puedo prometer y prometo'.

La capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10,00 a 21,00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.