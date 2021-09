Moreno lamenta que Vox se niegue a negociar el Presupuesto porque quiere "adelanto electoral" y hablará con PSOE-A

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado este martes que Vox, socio externo de su Gobierno y que ha sido "útil al cambio", se esté negando ahora a hablar de los Presupuestos de la comunidad para 2022 porque ha tomado la "decisión equivocada de intentar precipitar el adelanto electoral". Ha indicado que está dispuesto a hablar con el PSOE-A sobre las cuentas del próximo año y se verá "hasta dónde" está dispuesto a llegar este partido.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Juanma Moreno ha manifestado que con Vox ha habido una relación "fructífera" y ese partido ha sido "útil al cambio", algo que hay que "reconocer". Sin embargo, "ahora ha tomado decisión equivocada de intentar precipitar el adelanto electoral, y creo que no es el momento", según ha expresado.

A este respecto, Juanma Moreno ha insistido en su intención de agotar la legislatura, porque ahora lo que quieren los andaluces es que se afronte la recuperación económica y no están pensando ni en "pancartas ni en eslóganes ni en megáfonos", y ha asegura que ni el presidente del PP, Pablo Casado, ni nadie de su entorno le ha dicho nada de adelanto electoral o fecha de elecciones, porque esa es una competencia exclusiva del presidente de la Junta.

"Como pongo a los andaluces por delante, yo no quiero elecciones", según ha indicado el presidente, quien ha apuntado que si, por el contrario, pensara en él y en los intereses de su partido, podría convocar las elecciones en noviembre. "El mejor servicio que puedo hacer es agotar la legislatura", ha apuntado.

No obstante, Juanma Moreno ha manifestado que aunque su intención sea agotar la legislatura hasta noviembre de 2022, no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y si éste se convierte en una "olla a presión" donde se tumban todas las leyes y decretos del Gobierno, evidentemente, no podría "aguantar mucho".

En su opinión, a su izquierda y a su derecha "hay intereses egoístas y de carácter político y partidista" que no piensan en el interés de Andalucía, y les quiere pedir a unos y otros que se centren ahora en lo importante, que es trabajar por los andaluces.

En relación con los presupuestos de la comunidad para 2022, el presidente ha lamentado que Vox --que ha apoyado los tres anteriores-- se niegue a hablar de ellos y ha insistido en su intención de negociar con el PSOE-A.

"Si puedo sacarlos con el PSOE, por supuesto, si está dispuesto de verdad, que eso hay que verlo", ha indicado el presidente, quien ha agregado que su Gobierno no va a renunciar ni a la rebaja de impuestos ni a las reformas que tiene previstas y ha dicho que si al PSOE lo que le preocupa es el compromiso con la sanidad y la educación públicas y con los servicios públicos, "lo tiene garantizado" porque este Gobierno es el que más está invirtiendo en esas políticas.

Ha insistido en que va a intentar negociar con el PSOE, que "vamos a ver hasta dónde llega cuando les pongamos el borrador encima de la mesa y si no le tiembla la mano a la hora de votar el presupuesto de un gobierno de centro derecha".