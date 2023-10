Moreno limita las responsabilidades por el retraso en el pago del Bono Joven a los ámbitos "administrativo y técnico"

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha limitado este miércoles las "responsabilidades" por el retraso en el pago de las ayudas del Bono de Alquiler Joven a los ámbitos "administrativo y técnico" y ha garantizado que se está trabajando al mayor "ritmo posible" para que esas ayudas lleguen a los beneficiarios lo antes posible.

En rueda de prensa tras mantener una reunión con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente ha indicado que en la tramitación de estas ayudas se han producido dos "errores", uno achacable a la Junta y otro al hecho de que el procedimiento establecido por el Gobierno central sea "tremendamente farragoso".

En cuanto al ámbito de la Junta, el presidente ha insistido en reconocer que se ha fallado a la hora de querer innovar con un sistema piloto digital para dar una respuesta más rápida a las peticiones, pero el modelo "no ha funcionado", y se han perdido entre "seis y ocho meses" y se ha tenido que empezar "de cero".

Ha explicado que se ha hecho un plan de refuerzo de funcionarios y ahora se están tramitando las ayudas al mayor ritmo posible. Ha recalcado que las "responsabilidades" han sido administrativas y del ámbito técnico y, por ello, ha habido cambios en la jefatura de servicios.

Ha reconocido que le "afecta" que 11.000 jóvenes, aunque no sea ni el "uno por ciento de la población", no hayan podido recibir sus ayudas a tiempo, por un "error" de la administración autonómica que se intentará a "subsanar lo antes posible y que no vuelva a pasar", y por el que él mismo pidió perdón.