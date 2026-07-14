Moreno mantiene su convicción sobre el cambio climático y "no va a cambiar": "Vox y nosotros somos partidos diferentes"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de los Gallardos (Almería). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SALOBREÑA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha señalado este martes que mantiene su opinión sobre los efectos del cambio climático y no va a cambiar sus valores, incidiendo en que Vox y su partido son "diferentes" de modo que en algunas materias coinciden y en otras, como esta, "evidentemente no".

Moreno se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Salobreña (Granada) sobre cómo va a hacer compatible la lucha contra el cambio climático cuando su socio de gobierno en la Junta de Andalucía no apoya este concepto.

"La compatibilidad es que yo soy una persona, soy el presidente de la Junta de Andalucía y por tanto yo tengo mis propias ideas y por tanto represento al gobierno andaluz y me represento a mí mismo y yo ya dije que no iba a cambiar", ha señalado.

Moreno, que este pasado lunes se refirió a los efectos del "cambio climático" al hilo del incendio en Los Gallardos (Almería), ha hecho hincapié en que "hay ciertos valores" que tiene "muy asimilados y esos valores nunca están en juego".

"Cada uno es libre, yo ya he dicho en numerosas ocasiones que somos dos partidos diferentes, en algunas cosas coincidimos y en otras no y en esta en concreto, en acertar la realidad del cambio climático, evidentemente no estamos de acuerdo", ha expuesto.