Moreno y Montero lamentan el fallecimiento de la nueva víctima vinculada al accidente de Adamuz (Córdoba)

Misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han emitido sendos mensajes en sus respectivas redes sociales en los que han lamentado el fallecimiento este viernes de la mujer herida como consecuencia del siniestro ferroviario del término municipal cordobés de Adamuz el domingo 18 de enero.

"Andalucía sigue con el corazón roto", ha enmarcado al presidente de la Junta en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, al tiempo que ha recordado que "tristemente, ha fallecido una de las personas ingresadas en el hospital y se elevan a 46 las víctimas del accidente de Adamuz".

"¡Qué tragedia y cuánto dolor!", ha expresado en el mencionado mensaje, al tiempo que ha enmarcado su solidaridad con el "profundo pesar" de la familia de la víctima.

Por su parte, Montero ha trasladado sus condolencias a los familiares de la fallecida. "Toda España está a vuestro lado y os acompaña en vuestro dolor", ha apostillado.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, también se ha hecho eco a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, en la que ha lamentado la "triste" noticia.

"Nuestro pésame y todo nuestro cariño a su familiares y allegados en estos duros momentos", ha indicado.

Según ha podido confirmar esta agencia, esta vecina de La Palma permanecía ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día del accidente por politraumatismo y afectación en los pulmones. De esta manera, se elevan a 46 el total de personas muertas por este accidente, según han informado fuentes sanitarias. Además, es la tercera víctima mortal de La Palma del Condado (Huelva) que fallece en el tren, dado que un matrimonio de la localidad también figuraba entre los fallecidos.

En concreto, el número actualizado de heridos hospitalizados desciende así a 16 personas tras este fallecimiento, todo ello después de que en las últimas horas ha recibido el alta un adulto, a la vez que otro adulto ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, donde permanece ingresado ahora un adulto y otro está en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Por lo que se refiere a los hospitalizados totales, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 109 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 15 adultos y un menor.

Además, la provincia de Huelva aumenta así a 28 las víctimas mortales ocasionadas por el accidente. Este fallecimiento se confirma el día después de la celebración de la misa funeral por las víctimas morales del accidente en la capital onubense.