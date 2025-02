SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este viernes una "financiación justa" con "euros contantes y sonantes" y no con "ilusionismo contable" y ha advertido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que Andalucía "no puede aceptar algo que no resuelve ningún problema, si ello supone traicionar el espíritu de igualdad del 28 de febrero".

Moreno ha lanzado este mensaje durante su discurso en el acto de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y las Medallas de Andalucía con motivo del 28F en pleno debate político sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda autonómica y en presencia de Montero, que acude por primera vez a este acto en su nueva condición de secretaria general del PSOE-A.

"Quiero que Andalucía ejerza con plenitud toda la capacidad de autogobierno que nos reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Pero que nadie se engañe. Sin una financiación justa para nuestra tierra, sin los recursos que nos corresponden y que exigimos, el autogobierno de Andalucía se diluye y los derechos de los andaluces se limitan", ha advertido el jefe del Ejecutivo Andaluz.

Acto seguido, Moreno ha defendido que "Andalucía cumple con las obligaciones fiscales que nos marcan España y Europa y nuestro problema es la falta de recursos financieros", por lo que ha exigido "euros contantes y sonantes" porque, ha advertido, "el dinero que solo existe sobre el papel no paga carreteras ni construye hospitales ni colegios, sólo es ilusionismo contable".

"ES NUESTRA RESPONSABILIDAD MANTENER LA CAJA COMÚN DE TODOS"

El presidente de la Junta también ha pedido que "nadie confunda la solidaridad de Andalucía con ingenuidad" y ha proclamado que "es nuestra responsabilidad mantener la caja común de todos los españoles que sostiene el estado del bienestar y reivindicar una España sin privilegios, con los mismos derechos y obligaciones, en igualdad todos y cada uno de los españoles".

"Hoy, en 2025, el autogobierno de Andalucía no es solo una cuestión de audacia o determinación. Es también, y sobre todo, una cuestión de justicia y de igualdad. ¡Qué momento mejor que hoy, 28-F para reivindicarlas!", ha añadido.

Moreno ha destacado que la economía andaluza "ha crecido más que España y Europa" durante los últimos seis años y ahora "toca ir más allá para que Andalucía ejerza con plenitud toda la capacidad de autogobierno que nos reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía", para lo que considera imprescindible una nueva financiación justa.

"ANDALUCÍA NO QUIERE CONFRONTACIÓN, QUE NO LA TRASLADEN OTROS"

Tras recordar que la autonomía andaluza cumplirá medio siglo en 2030, el presidente de la Junta ha destacado que su gobierno ya trabaja en construir la Andalucía "de la próxima década y la próxima generación" aplicando la "vía andaluza del diálogo, la mesura y el respeto". "Nos va bien así. Por eso Andalucía no quiere confrontación, ni otros malos hábitos políticos. Que no nos trasladen la división de otros lugares. Porque nos va mejor siendo lo que somos: una comunidad abierta, tolerante y serena", ha subrayado.

Moreno también ha hecho referencia a su recién adquirida condición de vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR) para exigir que "Europa mire hacia el sur" y reivindicar que "los andaluces nos sentimos orgullosamente europeos y tenemos que poner empeño en proteger los valores europeos como la libertad, los avances sociales y la democracia, que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos conquistado".

"Ahora más que nunca, vamos a defender este espacio único y singular en el mundo frente a los ataques injustificados de los que no creen en la Unión Europea", ha añadido Moreno, que también ha defendido que "para mí, todos los que aman a Andalucía y trabajan por ella son andaluces de pura cepa".