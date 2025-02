Andalucía: La Airef confirma que el ahorro en intereses por la quita no puede ser para gasto social y Montero "lo sabe"

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha destacado este viernes que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado que el ahorro en intereses que puede incluir la condonación de la deuda autonómica que plantea el Ministerio de Hacienda, que alcanzaría los 17.891 millones de euros para Andalucía, "no puede destinarse a servicios públicos" y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "lo sabe".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, España ha asegurado que la propuesta de condonación "no mejora nada económicamente a Andalucía" porque "habíamos pensado que los intereses los ahorrábamos, pero el convenio que ha enviado el Ministerio pone claramente que los intereses no son objeto de condonación y que por lo tanto los seguirán pagando las comunidades autónomas, y la AIReF ha dicho alto y claro que ese futuro o posible ahorro de intereses nunca se podrá gastar en políticas sociales".

La titular andaluza de Economía ha defendido que abandonó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) junto al resto de comunidades gobernadas por el PP porque "no se nos puede utilizar para ser cómplices de las cesiones que ya se han pactado con el independentismo" y ha recordado que la condonación de la deuda "no es una medida que hayamos solicitado, lo que sí hemos pedido es una reforma del sistema de financiación y no figuraba en el orden del día".

España ha querido dejar claro que la condonación "no supone ingresos ni para Andalucía, ni para las demás porque la deuda se refinancia y pasa al Estado" y ha insistido en que la propia AIReF ha confirmado que el eventual ahorro en intereses "no se podrá utilizar para gasto social, solo para amortizar más deuda". "Es verdad que mejora la solvencia financiera, porque en vez de tener una deuda, tienes la mitad, pero Andalucía ya tenemos solvencia, tenemos un nivel A, salimos a los mercados, podemos ir a cualquier banco a pedir un préstamo y emitimos bonos", ha subrayado antes de recordar que "Cataluña no puede salir a los mercados y solo puede endeudarse a través del Estado".

Preguntada por si Andalucía solicitará la condonación de deuda si finalmente se aprueba en el Congreso, la consejera ha confiado en que, "llegado el momento, el Ministerio de Hacienda haya puesto encima de la mesa una propuesta de reformar el sistema, que es lo que de verdad nos da recursos a Andalucía" y se ha mostrado convencida de que Montero "no se puede negar a reformar el sistema de financiación, cuando era consejera pedía 4.000 millones de euros más para Andalucía al año y ahora no reconoce ni los 1.522 que dice el informe de Fedea".

"Simplemente la señora Montero se tiene que reconciliar con la señora Montero del año 2018 y conceder a Andalucía lo mismo que pedía. Yo no estoy pidiendo más. Lo mismo que pedía la señora Montero en el año 2018. Por lo tanto, es muy fácil y muy simple", ha añadido Carolina España, que ha recordado que la actual ministra de Hacienda decía entonces que "la condonación de la deuda debería ser complementaria y jamás podía ser sustitutiva de la reforma del sistema de financiación" y ha concluido subrayando que "condonar la mala gestión de los independentistas no es solución para el resto de comunidades autónomas".