Moreno pide que se celebre "cuanto antes" el juicio sobre las ayudas a la Faja Pirítica "para conocer toda la verdad"

Actualizado 29/06/2017 13:31:24 CET

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido este jueves que se celebre "cuanto antes" el juicio en relación con las ayudas sociolaborales concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva para que se pueda conocer "a los responsables y toda la verdad de lo que ha ocurrido en los últimos años", así como también para recuperar los fondos públicos de los andaluces.

Así se ha pronunciado Moreno, a preguntas de los periodistas, después de que la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha abierto una nueva pieza separada en relación con estas ayudas y haya incluido como investigados en la misma a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

Moreno ha mostrado su respeto por los procedimientos judiciales y, en referencia a los imputados en la causa, ha dicho que las instancias judiciales lo habrán considerado "oportuno". Además, ha señalado que hay un alto cargo "que también fue alto cargo en la etapa de Chaves" y que, según tiene entendido, ha habido un "error de cálculo en el tema de las jubilaciones".

Junto a ello, ha pedido a la instancias judiciales "que investiguen y que actúen con diligencia porque todos tenemos interés en que se resuelva lo antes posible este caso, que conozcamos a los responsables y que se devuelvan los recursos públicos de todos los andaluces".

Tras reclamar también "máxima colaboración" por parte de todas las administraciones", el líder de los 'populares' andaluces ha insistido en la necesidad de que "cuanto antes se produzca el juicio para conocer toda la verdad y todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos años".