Moreno pide que "nadie se confíe durante la noche" ante la situación meteorológica en Cádiz y Málaga por el temporal

Imagen de archivo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido que "nadie se confíe durante la noche ni cruce zonas anegadas" ante la situacion meteorológica e hidrológica que está sufriendo la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce y los municipios gaditanos de Jimena, San Martín del Tesorillo, Castellar, Los Barrios y San Roque.

En un mensaje difundido en su perfil en la red social X (antes Twitter), Moreno ha solicitado "prudencia" y ha agradecido a los vecinos y los alcaldes de las zonas afectadas por su colaboración para afrontar los estragos de la borrasca Francis.

En contexto, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que dirige Antonio Sanz, ha remitido en la noche de este domingo un nuevo mensaje masivo a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, afectados por el aviso rojo por lluvias --peligro extraordinario-- que está activo y permanecerá vigente hasta las 23,59 horas de este domingo, 4 de enero, así como a los vecinos de Jimena, San Martín del Tesorillo, Castellar, Los Barrios y San Roque, en Cádiz.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de la decisión en redes sociales tras elevar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a aviso rojo el riesgo por lluvias en la zona.

La Aemet prevé una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado en doce horas hasta las 23,59 horas en la mencionada comarca malagueña, así como precipitaciones de hasta 90 litros por metro cuadrado en doce horas en las citadas zonas gaditanas.

Sanz ha pedido protegerse y seguir los consejos del Servicio de Emergencias 112 Andalucía "que salvan vidas". Asimismo, ha insistido en evitar desplazamientos innecsarios, no cruzar zonas anegadas ni transitar por zonas "próximas a ríos o cauces", además de subir a partes altas en zonas inundables.

Desde la mañana de este domingo, la Junta ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones, debido a los efectos de la borrasca Francis.