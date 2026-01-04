Enviado a los teléfonos el aviso 'EsAlert' a 27 municipios en Málaga con aviso rojo por lluvias

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia en Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, ha remitido a las 14,41 horas de este domingo un mensaje masivo a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, afectados por el aviso rojo por lluvias --peligro extraordinario-- que está activo y permanecerá vigente hasta las 23,59 horas de este domingo, 4 de enero.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de la decisión en redes sociales tras elevar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a aviso rojo el riesgo por lluvias en la zona.

La Aemet prevé una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado hasta las 23,59 horas.

Sanz ha pedido no bajar la guardia y seguir los consejos del Servicio de Emergencias 112 Andalucía "que salvan vidas". Asimismo, ha insistido no cruzar zonas anegadas ni transitar por zonas "próximas a ríos o cauces".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, ha indicado que "mandamos 'EsAlert' a 27 municipios de Costa de Sol y Guadalhorce en Málaga con aviso rojo de Aemet por lluvias", incidiendo en "la máxima precaución", y también recomendando evitar desplazamientos innecesarios.

Desde la mañana de este domingo, la Junta ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones, debido a los efectos de la borrasca Francis.