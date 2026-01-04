El embalse de la Concepción en Istán (Málaga) comienza a desembalsar tras las fuertes lluvias

Archivo - Imagen de archivo del embalse de La Concepción, en Istán (Málaga). - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embalse de la Concepción en Istán (Málaga) ha comenzado a desembalsar agua tras las fuertes precipitaciones ocasionadas por el paso de la borrasca Francis en la comunidad autónoma, según ha precisado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que dirige Antonio Sanz.

Tal y como ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), se van a producir aportes al causa del río Verde.

En este sentido, la Sala Coordinadora ha insistido en la importancia de no transitar por la zona "para evitar riesgos", en una provincia especialmente afectada por el paso de la borrasca Francis en la comunidad andaluza.

En contexto, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que dirige Antonio Sanz, ha remitido en la noche de este domingo un nuevo mensaje masivo a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, afectados por el aviso rojo por lluvias --peligro extraordinario-- que está activo y permanecerá vigente hasta las 23,59 horas de este domingo, 4 de enero, así como a los vecinos de Jimena, San Martín del Tesorillo, Castellar, Los Barrios y San Roque, en Cádiz.