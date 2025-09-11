Moreno pide al PSOE-A "no mentir" con la sanidad y recuerda "más de 500 millones en conciertos firmados por Montero"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al PSOE-A que deje de "mentir" con respecto a la Sanidad y la acusación de que el PP quiere privatizarla. "Basta de mentiras y de faltar a la verdad", ha afirmado Moreno tras citar al menos una decena de convenios firmados por la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, desde el año 2009, cuando era consejera, que supusieron "más de 500 millones en conciertos".

En este sentido, Moreno ha afeado al PSOE que "lo que no puede decir Montero --cuando era consejera-- es que los conciertos tienen un importante perfil social, cuando lo hace el PSOE, pero cuando una ley que aprueba el PSOE la hace el PP en beneficio de Andalucía entonces es privatización".

Además, el presidente de la Junta, en su intervención en el Pleno tras pregunta del PSOE, ha desgranado en "cinco frases" su posición sobre los conciertos en Sanidad, que son "las mismas que hizo María Jesús Montero en el Parlamento andaluz el 16 de junio de 2010".

Así, ha recordado que la entonces consejera dijo que "en ningún caso los conciertos ponen en ningún momento en duda el carácter público de la sanidad", así como que "la actividad concertada está perfectamente regulada", que "los servicios que se prestan tienen un importante perfil social", que "la actividad de conciertos en el sistema sanitario público no resta calidad y no resta carácter público" y que "garantiza en todo momento los derechos consolidados del sistema sanitario público de Andalucía". Y "esa es mi posición", ha afirmado el presidente de la Junta.

Previamente, la portavoz del PSOE-A, María Márquez, había acusado igualmente al presidente de la Junta de que "su mentira no tiene límites" y de "cebar sin control a la sanidad privada mientras hay gente que no se pone el tratamiento de quimioterapia porque no hay sillas".

Finalmente, Moreno, que ha manifestado que "la desesperación" del PSOE "le empuja a decir cosas que son absurdas e irreales. Son absurdas e irreales", ha cerrado el debate pidiendo que dejen "ya las mentiras" y "vuelva la serenidad y la sensatez".