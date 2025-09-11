Moreno avala la gestión del SAS en contratos de emergencia y pide "dejar actuar a la justicia": "Aclarará muchas cosas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento durante su respuesta al portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pronunciado este jueves por primera vez y en sede parlamentaria tras conocerse la jornada anterior que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado para que declaren en noviembre la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a sus dos antecesores en el cargo en las diligencias abiertas por los contratos de emergencia y fraccionados para afirmar que "se aclararán muchas cosas" y ha apelado a la oposición andaluza a "dejar que la justicia actúe".

Con la reanudación de la actividad del Pleno del Parlamento de Andalucía Moreno ha afrontado su primera pregunta del nuevo curso político que le ha planteado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre la situación de la sanidad pública y en ella la citación judicial de diferentes responsables del SAS.

El presidente de la Junta, que ha planteado "la tentación de inflamar la política" ante el horizonte que desembocará "en junio en un proceso electoral", ha calificado de "muy acertada la decisión del juez", que, a su vez, ha enmarcado como una respuesta a que los directivos imputados en la causa "desde la primera semana lo habían solicitado", convencido de que su comparecencia judicial servirá para "explicar, informar sobre cómo se actuó".

Ha sostenido que los contratos de emergencia se usaron para afrontar una "situación de excepcionalidad" y esa inmediatez en las adjudicaciones "salvaron muchas vidas", antes de proclamar que los problemas de la gestión sanitaria "no son exclusivamente de Andalucía", que ha extendido a "las comunidades autonómas mejor financiadas, con privilegios que no tenemos", para incluir ahí al País Vasco, Cataluña, o Navarra.

Moreno ha sumado dos problemas en su descripción de los retos de la sanidad andaluza: el envejecimiento de sus usuarios y la jubilación de los profesionales médicos. Ahí ha apuntado un incremento de 500.000 usuarios en la franja de población mayor de 60 años, de la que ha apuntado que "consume más servicios sanitarios", y que su representatividad es ya del 30% de la población total.

Después se ha quejado de que "ahora nos toca reparar que nadie planificó esas jubilaciones masivas", por cuanto ha apuntado que la sanidad andaluza afrontará la jubilación de 4.386 profesionales, aunque seguidamente ha defendido que "hoy la situación es mejor que hace siete años", que ha querido poner de manifiesto apuntando que el gasto sanitario por habitante ha pasado de ser de 1.169 euros en la etapa socialista a 1.765 euros en 2025, para proclamar entonces que "por primera vez estamos por encima de la media nacional en gasto por habitante".

El presidente de la Junta ha sostenido que el 91% de la población andaluza es atendida por el servicio público, ha rechazado "el proceso privatizador" y ha esgrimido que el modelo de concierto nace de la Ley General de Sanidad de 1986, desarrollado posteriormente por un Real Decreto, mientras ha planteado de forma retórica "cuál de las 17 comunidades autónomas no tiene conciertos", para remachar su argumentación indicando que Cataluña dedica un 20% de su presupuesto sanitario a conciertos.

ADELANTE: SI NO CESA A LOS GERENTES O CONSEJERA, EL RESPONSABLE ES USTED

José Ignacio García le ha planteado a Moreno "qué va a hacer" ante la citación judicial de los gerentes del SAS para advertirle de que el escenario político es la disyuntiva de "o dimiten o los cesa", para seguir argumentando que si esa receta no se la aplica a los gerentes del SAS, el siguiente escalón de responsabilidad "serán los consejeros y si no hace ninguna de las dos cosas, el responsable será usted".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha descrito "el triángulo de la sanidad andaluza", cuyos vértices serían "el dineral a privada, la corrupción, y los andaluces en la listas de espera", antes de reprocharle que el Gobierno andaluz vaya a destinar 533 millones al nuevo acuerdo marco que rubricará para los conciertos con la sanidad privada y de preguntarse "por qué ese dinero funciona mejor en la privada".

Tras ironizar con que "Sanitas, Adeslas o Quirón no se llevan nada" como adjudicatarias de esos conciertos, García ha recorrido las distintas dotaciones presupuestarias anuales para los conciertos para concluir que el Gobierno que preside Moreno ha destinado "2.600 millones de los impuestos de los andaluces", que ha catalogados como "regalados a la sanidad privada", mientras se ha preguntado si "estamos mejor o peor".

García, que ha relatado su caso personal de una operación de rodilla que acabó derivándose a la sanidad privada ante la incertidumbre del tiempo de espera en la sanidad pública, se ha lamentado de que "hay quien se lo está llevando calentito" y ha criticado que "quitaron los controles desde el Consejo" sobre los conciertos, para seguidamente reprocharle su anuncio de diciembre de 2024 en el Debate sobre el estado de la comunidad de las citas de Atención Primaria en un plazo de 72 horas para precisarle que "se refería al acto administrativo de que te den una fecha, anque sea para 15 días, 30 días" la cita con el médico.

"Esto es reírse de los andaluces", ha concluido José Ignacio García.