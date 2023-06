Moreno promete "estar siempre" en la defensa de Andalucía y en la búsqueda de su liderazgo "gobierne quien gobierne"

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este miércoles ante el Pleno del Parlamento que siempre estará en la defensa de Andalucía y en la búsqueda de su liderazgo, "gobierne quien gobierne" en España.

Durante su intervención inicial en el debate general sobre la situación de Andalucía que se desarrollará hoy en la Cámara autonómica, el presidente ha manifestado que la obligación y convicción de su Ejecutivo es defender los intereses de los andaluces siempre, en "cualquier situación y ante cualquier gobierno".

"Que nadie confunda esta defensa con confrontación. Nos mueve la lealtad y la voluntad de cooperación, porque ese es el talante de nuestra tierra", ha apuntado Moreno, quien ha considerado que Andalucía se ha "ganado con mucho tesón, talento y trabajo tener un espacio protagonista en España". "No podemos estar parados ni guardar silencio cuando se nos pretende relegar a un papel secundario", ha apuntado.

El presidente ha lamentado, de hecho, que cuando su Gobierno decidió suprimir el Impuesto de Patrimonio con una bonificación del cien por cien de la cuota con el objetivo de atraer actividad y talento con capacidad inversora, el Ejecutivo nacional reaccionara creando un nuevo impuesto "contra Andalucía, invadiendo nuestras competencias", en referencia al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Tras recordar que ese impuesto ha sido recurrido por su Gobierno ante el Tribunal Constitucional, Moreno ha expresado que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "legislar contra Andalucía" envía un "mensaje muy peligro" porque todavía hay quien piensa que esta tierra "no puede liderar el debate nacional"; que "no podemos tomar decisiones que sí pueden tomar otras comunidades autónomas como el País Vasco", o que esta región "no puede decidir en el ámbito de sus competencias las políticas para crecer y crear empleo".

Ha garantizado que su Gobierno y él como presidente estarán siempre en la "defensa de Andalucía y en la búsqueda permanente de su liderazgo, gobierne quien gobierne en España", y ha pedido a todos los partidos del Parlamento que pongan a esta tierra y a los andaluces "por encima de cualquier otra cosa".

El presidente ha defendido que su Ejecutivo gobierna para todos los andaluces y, por tanto, en el diálogo y el entendimiento sólo existe la línea roja de la lealtad y la defensa de Andalucía.

Ha indicado que está abierto a cualquier idea o propuesta de los partidos de la oposición que sea provechosa para el progreso de Andalucía y ha expresado que las críticas, cuando se hacen desde la honestidad y la moderación, "nos animan a mejorar cada día".

"Este Gobierno no tiene muros ideológicos ni fronteras partidistas", ha sentenciado Moreno, quien ha añadido que su compromiso con Andalucía siempre ha sido "honestidad, ambición y trabajo". Su Gobierno, que es "sólido", según ha asegurado, está haciendo lo que dijo que iba a hacer: "Entre todos estamos construyendo una comunidad moderna y con más oportunidades".