Moreno propone a Díaz que coja "fortaleza" y se sume a la Junta para exigir al Gobierno lo que corresponde a Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha pedido este jueves a la secretaria general del PSOE-A y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, que, pese a la "debilidad" que tiene internamente en su partido, trate de coger "fortaleza" y se sume al Gobierno andaluz para demandar al Ejecutivo nacional lo que corresponde a esta comunidad.

Así se ha pronunciado el presidente durante su debate con Susana Díaz en la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, donde la dirigente socialista le ha reprochado que esté diciendo que Andalucía está "intervenida" por el Gobierno central cuando "realmente no lo está". Durante el debate, en un momento de la intervención del presidente se fue la luz del salón de pleno durante unos segundos.

El presidente ha manifestado, en relación con la carta que el Ministerio de Hacienda ha enviado a la Junta prohibiendo la salida a los mercados financieros de Andalucía y reclamando un plan de ajuste por el incumplimiento en el año 2018 de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, que supone una "enmienda" y un "jarro de agua fría" al anterior Gobierno de Susana Díaz, que decía que la situación económica heredada por el actual Ejecutivo era "saneada".

"Sólo 28 palabras de su amiga María Jesús Montero (ministra de Hacienda en funciones) han desmontado todo su discurso", ha dicho Moreno a Susana Díaz, a la que ha preguntado si sabe lo que quiere decir el Ministerio de Hacienda cuando plantea en su carta que la Junta tiene que hacer "ajustes".

"¿Tenemos la obligación de hacer ajustes en sanidad, servicios sociales y educación por la gestión de Susana Díaz como presidenta?", ha planteado el jefe del Ejecutivo andaluz, quien ha recalcado que, sin duda, la carta del Ministerio de Hacienda ha sido un "jarro de agua fría" a Susana Díaz y el PSOE-A, que no terminan de salir del "shock".

Moreno ha expresado que él necesita que en Andalucía haya una oposición fuerte, vigorosa, capaz y que dé la talla por esta tierra "y no la terminamos de encontrar". "Le han enmendado la plana desde el Gobierno, sus compañeros socialistas", ha dicho Moreno a la dirigente socialista.

En su opinión, Susana Díaz tenía dos oportunidades, poner los intereses de Andalucía por encima de los intereses del partido o poner los intereses del partido por encima de los de Andalucía y "a la triste conclusión que hemos llegado es que una vez más ha puesto los intereses del PSOE por encima de los intereses" de esta tierra. Ha instado a Susana Díaz a que reacciones y se sume, porque aún está a tiempo a un proyecto de "renovación y de impulso" de esta comunidad.

Por su parte, Díaz ha dicho a Moreno, que suele "apelar a la dignidad del PSOE", que lo "indigno es mentir a los andaluces y decir que Andalucía está intervenida cuando realmente no lo está". Ha añadido que no es bueno para Andalucía que se ponga en cuestión la solvencia de la Junta, como el presidente "ha hecho esta semana", sometiendo a esta tierra a un "espectáculo y un esperpento".

Ha planteado al presidente quién va a invertir en Andalucía "si el porvenir que están planteando" para quien ya ha confiado en invertir en esta tierra y para quien lo quiera hacer en un futuro es que esta comunidad está "intervenida". Le ha recordado que la única comunidad intervenida en España es Cataluña.

Susana Díaz cree que el presidente trata de "desviar la atención" de lo que viene en el futuro y le ha dicho que si en diez días cumple con el objetivo de déficit correspondiente al año 2019, Andalucía podrá salir a los mercados.

A su juicio, la actitud de Moreno responde bien a una "coartada" a la estrategia de Pblo Casado y del PP bien a que pretende "tapar" el déficit del presente año, que es responsabilidad de su Gobierno.

Asimismo, ha advertido a Moreno de que puede intentar "manosear" la bandera de Andalucía o intentar envolverse en ella, pero no puede tapar que es presidente gracias a un grupo, Vox, "que no cree en la autonomía" ni en esta tierra y que no ha querido colocarse la banderita "en el show" del Gobierno andaluz, en referencia que pequeño lazo con los colores de la bandera que Moreno llevaba en la chaqueta, así como consejeros y diputados del PP-A.