Moreno y Rueda critican que Gobierno no aborde reforma de financiación autonómica por sus "acuerdos con independentismo"

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ambos del PP, han criticado este martes que el Gobierno central no plantee a las comunidades una reforma del sistema de financiación autonómica, por estar sujeto a sus "acuerdos con el independentismo" catalán.

Moreno y Rueda han mantenido un encuentro institucional en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia andaluza, donde han abordado asuntos como la educación y la necesidad de fortalecer el proyecto de la Unión Europea. En la rueda de prensa conjunta, ambos han sido cuestionados sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

El presidente andaluz ha indicado que "no existe ninguna voluntad" del Gobierno central ni de su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de llegar a un acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. "Y no existe por una razón muy sencilla, porque le limita sus acuerdos con (Carles Puigdemont) y con los independentistas", ha dicho Moreno, apuntando que, "los independentistas quieren comer aparte, no quieren comer con el resto de los españoles, quieren una mesa aparte y un menú especial, que además tendríamos que pagar el resto de los comensales".

Ha agregado que ese es el "problema" que tiene Montero, "de manera muy especial, ya que durante años, en su etapa como consejera de Hacienda en Andalucía, "pregonó la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica y denunció el menoscabo de fondos públicos que sufría la Junta" por el actual sistema.

Sin embargo, según el presidente andaluz, ahora que Montero tiene la posibilidad de abordar la reforma de la financiación autonómica, "está haciendo justamente lo contrario". A su juicio, tendrá que explicar "muy bien a todos los andaluces por qué no ha habido ni un borrador ni una reunión seria" para hacer un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice "la suficiencia presupuestaria de las comunidades y la capacidad que tenemos que tener para cumplir con el Estatuto de autonomía y con la Constitución y dar los mejores servicios públicos" a los ciudadanos.

"Yo ya estoy absolutamente convencido que esta legislatura acabará sin que haya un borrador de un nuevo modelo de financiación porque no existe ningún interés ni ninguna voluntad por parte de la señora Montero ni del señor (Pedro) Sánchez", ha expresado Juanma Moreno.

Por su parte, Alfonso Rueda ha señalado que está claro que las diferentes comunidades autónomas tienen "diferentes puntos de vista", en función de sus circunstancias sobre las necesidades financieras o los criterios de financiación, pero todas coinciden en que están "infrafinanciadas" y que es necesario sentarse para abordar la reforma del actual modelo.

Ha considerado que el Gobierno central, "con urgencia", debería convocar a las comunidades para que cada una plantee sus necesidades y, al final, poder llegar a un acuerdo, "donde todos cedamos para que todos ganemos".

Pero es "imposible", en su opinión, si "quien tiene que propiciar este acuerdo no está por la labor en absoluto y todos los signos que ha dado hasta ahora es de no querer hacerlo", porque no va a poder cumplir con lo que le está pidiendo "el independentismo catalán".