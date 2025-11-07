Moreno saluda a los líderes regionales de CCOO y UGT antes de su "entrada triunfal" al congreso

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, conversa con los secretarios generales de CCOO-A y UGT-A, Oskar Martín y Nuria López, a su llegada al 17 Congreso regional del PP-A, que se celebra este fin de semana en Sevilla - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección como presidente del PP-A y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado en la tarde de este viernes al 17 Congreso regional del partido, con el objetivo de "renovar la ilusión" y el "futuro por Andalucía", y ha hecho una "entrada triunfal" al plenario, según palabras del conductor del cónclave, el periodista Luis Márquez.

Moreno ha lanzado una breves palabras a los medios de comunicación a su llegada, pasadas las 17,30 horas, al Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla (Fibes), donde desde este viernes y hasta el domingo se desarrolla el 17 Congreso del PP-A, bajo el lema 'Siempre Andalucía'.

Moreno ha llegado acompañado por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

De las primeras personas a las que el presidente ha saludado a su llegada han sido los secretarios generales de CCOO-A y UGT-A, Oskar Martín y Nuria López, a lo que ha preguntado, en tono distendido, si han "desconvocado" ya las manifestaciones por la sanidad pública que están convocadas este domingo 9 en las ocho capitales de provincia.

López le ha respondido que no están desconvocadas, pero que esperan activar una mesa de diálogo con la Junta.

Moreno se ha despedido con mucha cordialidad de los dirigentes sindicales y se ha dirigido al plenario del congreso, donde ha hecho una "entrada triunfal", según ha expresado el presentador del cónclave.

El presidente ha subido al escenario, donde en ese momento se desarrollaba la mesa de los ocho presidentes provinciales del PP, y, con su propio teléfono, se ha hecho un selfie con todos ellos.

Juanma Moreno tomará por primera vez la palabra ante el congreso este sábado, a partir de las 18,00 horas, para presentar su candidatura a la reelección como presidente del PP-A. El desarrollo de la votación será desde las 19,00 a 19,45 horas, y la proclamación del resultado, a las 20,00 horas.