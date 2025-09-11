Moreno señala a Vox como "cooperador necesario" de Sánchez y Gavira le acusa de "resucitar al socialismo en Andalucía"

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que Vox es un "cooperador necesario" para que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "tenga su aire".

"Son cooperadores necesarios para que el sanchismo tenga su aire", ha dicho Juanma Moreno al portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, quien ha acusado al presidente de la Junta de "resucitar al socialismo" en Andalucía.

En su debate con el portavoz de Vox en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Juanma Moreno ha indicado, en referencia a Vox, que "cuando Sánchez está un poquito más bajito, ustedes le sacan algunas de esas declaraciones inflamadas y Sánchez coge su relato".

Para Moreno, lo que traslada Vox en su estrategia política y electoral es "o Sánchez o Vox", cuando la inmensa mayoría de los andaluces y de los españoles "no está en el blanco o el negro, sino que tiene matices y hay muchos grises".

"Hay una mayoría de ciudadanos andaluces que tiene matices y no quiere estar en esa polarización" a la que arrastra Vox de "blanco o negro". "Quieren estar en el centro, en la moderación, en la sensatez, en el rigor y en la diversidad que tiene una sociedad rica como la nuestra, y eso es lo que nosotros defendemos", ha agregado Juanma Moreno.

Durante su intervención, Juanma Moreno ha querido dejar claro que Andalucía va a ser la "garantía absoluta de la igualdad de oportunidades y derechos entre los casi 50 millones de españoles", después de que Gavira acusara al PP de no defender la igualdad entre españoles.

Ha manifestado que, desde el primer momento, su Gobierno ha "combatido" la quita de deuda "porque todos sabemos que esto era una gran mentira" y obedece a que Cataluña, la comunidad más endeudada de España, como consecuencia de una década de procés, "necesita que le salven la Generalitat".

"Le llaman condonación cuando estamos hablando de una permuta, es la deuda de los españoles, que tiene una titularidad autonómica y pasa a titularidad del estado, y lo vamos a pagar todos", según Moreno, quien ha agregado que los andaluces van a contribuir más a pagar la deuda de las comunidades más endeudadas.

Ha señalado que "los intereses que supuestamente nos vamos a ahorrar no se pueden utilizar para gasto social, solo se pueden utilizar para la deuda", por tanto, "es todo falso" y este es el "gran timo".

"Siete años viendo como cada día de Sánchez en la Moncloa nos cuesta medio riñón al resto de los españoles", ha agregado Moreno, quien ha denunciado que la única que puede cambiar la "grave injusticia" de la infrafinanciación de más de 1.500 millones anuales que tiene Andalucía, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha "dedicado a firmar acuerdos para el cupo catalán y para la condonación de la deuda generada por los independentistas catalanes" y "no para los recursos andaluces".

"Qué poco sentimiento andaluz ha tenido a lo largo de estos más de siete años como titular de Hacienda", ha añadido Moreno, quien ha querido dejar claro que Andalucía no va a entrar "en ese terrible juego y en esa gran mentira" sobre la quita de deuda, "construida" desde el Ministerio de Hacienda, Moncloa y Ferraz.

"PERDÓN A LA CORRUPCIÓN"

Por su parte, Manuel Gavira ha reprochado a Moreno que no haya dicho a los andaluces desde un primer momento que la condonación de la deuda es "supone un perdón a la corrupción política en Andalucía, la del socialismo"; "un perdón a las políticas separatistas de partes de España, las embajadas y los referéndums ilegales", y un "perdón al despilfarro autonómico".

"Si hay españoles de primera y españoles de segunda, es en gran medida gracias al Partido Popular", según Gavira, para quien los populares están "en lo mismito que los socialistas, en regalar y en sacrificar la igualdad de todos los españoles".

Sobre la quita de deuda, ha indicado que Moreno "entró en un debate y en un trapo en el que no tiene que entrar si realmente le importa la igualdad de todos los españoles", y "asumió las tesis de los separatistas" y "le dio oxígeno" al PSOE y a María Jesús Montero.

"Todo esto es un engaño para que el líder de la organización criminal y corrupta siga en la Moncloa", ha agregado el portavoz de Vox, quien ha insistido en criticar a Moreno que entrara "en el juego de los atracadores" y de "Sánchez y Montero".

Para Gavira, Moreno "pasará a la historia como el presidente, no del cambio, sino como el presidente que resucite al socialismo en Andalucía". Ha afeado al presidente que "ahora le ha dado por hablar de Vox, que si Vox alimenta a Sánchez y Sánchez a Vox, o que si la polarización", por lo que le ha reclamado que "no busque excusas fuera" ya que "no es polarización, es que en el PP ni tienen plan, ni son capaces".