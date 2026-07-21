Moreno se siente "optimista" con su gobierno PP-Vox y espera una legislatura "viable por el bien de los andaluces"

(i-d) El Rey Felipe VI recibe en audiencia al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el Palacio de La Zarzuela, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). Moreno Bonilla tomó posesión del cargo el día 5 de julio de 2026 para u - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este martes que se siente "optimista" de cara a la evolución de la XIII legislatura andaluza, en la que PP-A y Vox forman gobierno de coalición. "De momento sin tensiones", ha apuntado sobre la situación de su ejecutivo de coalición.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, tras haber sido recibido en audiencia, en el Palacio de la Zarzuela, por el Rey Felipe VI, con motivo de su reciente reelección como presidente de la Junta de Andalucía.

"Llevamos escasas semanas y, por tanto, por ahora está transcurriendo con normalidad en este procedimiento de nombramientos de gobierno", ha manifestado Juanma Moreno sobre su ejecutivo de coalición PP-Vox.

Ha vuelto a reconocer que un pacto con Vox no era su opción "preferida", pero ha tenido que pactar con esa formación porque en las pasadas elecciones autonómicas no logró revalidar la mayoría absoluta de la anterior legislatura, mientras que los partidos de izquierdas "no han sido capaz de ninguna manera de abstenerse para que hubiera un gobierno en solitario".

"Por tanto, conformamos un gobierno que tiene legitimidad, que tiene un amplísimo respaldo en la ciudadanía andaluza de más del 60 por ciento y vamos a gobernar para todos los andaluces", ha manifestado Juanma Moreno.

"Pero el tiempo dirá, desde luego la legislatura será si las cosas las hacemos de manera razonable, dentro de las diferencia que tenemos entre los dos partidos, y si no es viable, pues evidentemente se acabará, pero esperemos que sea viable por el bien de los Andaluces", ha señalado.

"De momento, sin tensiones; si llevamos dos semanas y ya tenemos tensiones, pues el augurio no es muy bueno", ha expresado Moreno sobre su gobierno PP-Vox.

"Quiero ser optimista, creo que se puede hacer un equipo", ha expresado el presidente, quien ha recordado que en su gobierno hay doce consejeros del PP-A y uno sólo de Vox.

"Se tiene que imponer el objetivo fundamental del gobierno, que es gestionar los intereses públicos y hacerlo de la mejor manera posible, y eso es lo que vamos a intentar hacer con el marco que tenemos, que es el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Constitución Española y de ahí no nos salimos ni un centímetro", ha sentenciado.

Sobre el hecho de que Vox no crea en el cambio climático, ha señalado que, en cambio, su posición es que "el cambio climático es una evidencia científica y, por tanto, lo que tenemos que hacer es no utilizarlo como excusa, sino que tenemos que actualizar nuestra sociedad a lo que está pasando en el cambio climático".