Moreno sitúa a Gavira (Vox) como vicepresidente segundo, mantiene a su núcleo duro y crea consejerías de IA y Vivienda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anuncia la composición del nuevo gobierno andaluz en una rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Jul. (PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado a conocer este jueves el nuevo Gobierno autonómico, de coalición entre PP-A y Vox, en el que sitúa al hasta ahora portavoz parlamentario de esta última formación, Manuel Gavira, como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Junto a él, habrá otros dos vicepresidentes. Por un lado, Antonio Sanz que repite como consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, asumiendo la vicepresidencia primera del ejecutivo. Y por el otro, como vicepresidenta tercera, Carolina España, quien también repite como consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, así como portavoz del ejecutivo.

En una comparecencia este jueves ante los medios de comunicación pasadas las 13,30 horas en el Palacio de San Telmo de Sevilla, Moreno ha anunciado la composición de su nuevo Gobierno, cuatro días después de tomar posesión del cargo de presidente de la Junta de la XIII legislatura, el pasado domingo. Moreno fue investido como presidente por el Pleno del Parlamento el pasado 2 de julio, con los votos a favor de PP-A y Vox, formaciones que previamente firmaron un acuerdo de gobierno.

Moreno ha decidido mantener al núcleo duro de su gobierno, contando con dos nuevas incorporaciones, al margen de Gavira. El hasta entonces viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, asume la consejería de Fomento y Movilidad, al contar Vivienda con una cartera propia en la que Rocío Díaz estará al frente, también con competencias en Juventud y Ordenación del Territorio.

La secretaría general de Empresa y Trabajo Autónomo, Adolfina Martínez Guirado, asume la cartera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, dejando el cargo la hasta entonces consejera, Catalina García.

Asimismo, Jorge Paradela suma Universidades a su consejería de Industria, Energía e Innovación. Mientras que se crea una nueva cartera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, con José Antonio Nieto al frente, quien ha estado en Justicia, Administración Local y Función Pública en la anterior legislatura, competencia que asume el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira.

El gobierno está compuesto por un total de 13 consejerías, siete consejeras y seis consejeros. Repitiendo en sus cargos María del Carmen Castillo (Educación), Rocío Blanco (Empleo), Ramón Fernández-Pacheco (Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural), Loles López (Servicios Sociales, Familia e Igualdad) y Patricia del Pozo (Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte).