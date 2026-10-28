Moreno suspende la reunión del Consejo de Gobierno que iba a aprobar el proyecto de Presupuesto andaluz de 2027

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside una reunión del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha suspendido su agenda de actos previstos para este miércoles, 28 de octubre, y también la reunión del Consejo de Gobierno que tenía previsto aprobar el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2027, el primero del Ejecutivo de coalición de PP-A y Vox conformado tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Juanma Moreno ha tomado estas decisiones al hilo del accidente de trenes de la línea Madrid-Sevilla que se ha registrado este miércoles, 28 de octubre, entre un tren AVE con salida de Madrid y destino Sevilla que ha chocado con el tren Iryo 6076, que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

Además, Moreno ha suspendido su participación en un acto convocado para este miércoles a mediodía en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla, por el Día de la Empresa, que se ha cancelado además por este siniestro.

Previamente, el presidente andaluz ha dicho estar "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía" que se ha registrado este miércoles, "otra pesadilla" tras el siniestro entre dos trenes registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, en el que murieron 46 personas.

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' al hilo del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9,00 horas de este miércoles.

El presidente de la Junta ha agregado que "Andalucía está a disposición para ayudar en todo lo necesario a atender a las víctimas" de este nuevo siniestro.

EL PARLAMENTO CONVOCA UN MINUTO DE SILENCIO Y JUNTA DE PORTAVOCES

Por otro lado, los grupos políticos han suspendido las ruedas de prensa que tenían previsto ofrecer este miércoles en el Parlamento andaluz, de las que sólo se ha celebrado la primera, a cargo del diputado de Por Andalucía Ernesto Alba, que se ha iniciado a las 10,00 horas, cuando estaban comenzando a conocerse las primeras informaciones del siniestro.

Además, el Parlamento ha convocado un minuto de silencio a las 12,00 horas en la fachada principal de su edificio "por las víctimas del fatal accidente ferroviario acaecido", según han informado desde la Cámara autonómica.

Asimismo, el Parlamento, que entre este miércoles por la tarde y este jueves tenía previsto celebrar una sesión plenaria, ha convocado una reunión de su Junta de Portavoces a las 11,30 horas.