Moreno urge al Gobierno a "meter una marcha más" a Marruecos para retorno de menores de Ceuta: "¿Acaso no le interesa?"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morenos (i) y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d) a su llegada al Palacio de San Telmo antes del encuentro del día de hoy. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España) - Francisco J. Olmo - Europa Press

Critica las "amenazas" de Moncloa a Vivas por su "defensa" de Ceuta: "¿Van a utilizar a un sicario?"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves al Gobierno central que meta "una marcha más" para acelerar el retorno a Marruecos de las personas, mayores y menores de edad, que entraron de manera irregular en Ceuta a finales de julio.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno tras mantener una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Ambos han comparecido conjuntamente ante los medios de comunicación para informar del contenido de la reunión.

A la pregunta sobre la aplicación del convenio que existe entre Andalucía y Ceuta para la acogida en la comunidad autónoma de menores migrantes no acompañados, Juanma Moreno ha manifestado que ese convenio se ha aplicado cuando ha habido un "procedimiento normal de inmigración", pero lo ocurrido en Ceuta en julio "no es un fenómeno migratorio normal, como ha quedado claro", sino que se trata de "una violación de la integridad territorial" de España.

De hecho, ha señalado que si el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "habla de una violación de la integridad territorial de España, no estamos hablando de un fenómeno migratorio, estamos hablando de otra cosa".

Y ha añadido que si los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, dicen claramente "que todos y cada uno de los migrantes tienen que volver a Marruecos, nosotros nos ponemos en la posición de esos dos responsables gubernamentales".

Ha añadido que si además la Unión Europea también lo solicita y Marruecos, "públicamente y en reiteradas ocasiones ha dicho que está dispuesto a acogerlos a todos, incluidos los menores, ¿a qué está esperando el Gobierno de España para normalizar la situación de Ceuta, devolviendo absolutamente a todos los migrantes que traspasaron de manera irregular esa frontera".

"¿Por qué no se hace lo que se podría hacer?; ¿qué está esperando?, ¿por qué no pone todos los recursos disponibles del Estado para que se recupere cuanto antes la normalidad?", ha planteado Juanma Moreno sobre el Gobierno central.

A su juicio, cuando al Gobierno le interesa "mete una marcha más y lo hemos podido comprobar": ¿Es que acaso esto no le interesa?, ¿por qué no mete una marcha más?".

De otro lado, Juanma Moreno ha mostrado su preocupación por que se haya podido producir una "amenaza velada" a Vivas desde Moncloa.

Ha señalado que desde el Ejecutivo nacional, aparte de "desacreditar" la declaración que ha hecho el presidente de Ceuta en la Audiencia Nacional sobre la relación de llamadas a Moncloa, se ha deslizado una "amenaza velada, sobre que poco menos el señor Vivas está jugando con fuego".

"¿A qué se refiere Moncloa?, ¿por qué están amenazando al presidente Vivas?, ¿van a utilizar a un sicario, como hizo una tal Fontanera, en contra de jueces que estaban investigando a un familiar del presidente del Gobierno?", ha preguntado Juanma Moreno.

"Esto es muy peligroso", según ha señalado Juanma Moreno, quien ha pedido al Gobierno de España "prudencia, institucionalidad y rigor en sus declaraciones".

Ha indicado que Vivas "está defendiendo los intereses" de su ciudad y sus vecinos porque es su "obligación institucional", y lo está "haciendo hasta donde puede implicándose a un nivel máximo", y lo que se espera es "el apoyo, el cobijo, el respaldo del Gobierno de la nación y de todo un país". Lo que no puede haber, según ha insistido, son comentarios "fuera de lugar" por parte de Moncloa, que se debería "aclarar".