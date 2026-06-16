Moreno urge al Gobierno a un trato igualitario en la lucha contra el fuego y le reclama cuatro aviones más

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la presentación oficial del Plan Infoca 2026. A 16 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes al Gobierno de España un trato igualitario en la lucha contra el fuego y le ha recordado que aporta a esta tarea cuatro aviones menos que en 2024; en concreto, tres frente a los siete de hace dos años. "Este año disponemos de 43 medios aéreos entre helicópteros y aviones, tres más que en 2025 y, lamentablemente, tengo que decir que este año también el Estado vuelve a aportar cuatro medios menos aéreos que en 2024. Hago una llamada de atención también para que la Administración General del Estado colabore y nos trate de igual a igual que al resto de comunidades. Es verdad que nosotros hemos desarrollado un servicio propio que es probablemente el más solvente que hay en España. Es verdad que hacemos una inversión millonaria, pero eso no quita que también, igual que cuando se hace ese reparto de medios aéreos, Andalucía cuente con los medios que le corresponde".

En la presentación del Plan Infoca 2026, Moreno ha dado las cifras del operativo para los meses más críticos de todo el año. Con 4.700 profesionales involucrados bajo la dirección de la Agencia de Emergencia de Andalucía, el presidente en funciones ha apuntado que en 2026 la Junta dedica más de 271 millones de euros a la lucha contra los incendios, "lo que supone, sin lugar a duda, un esfuerzo nunca antes visto en Andalucía en este ámbito", con un 5% más que el año pasado y un 60% más que el último año de la anterior Administración en el año 2018.

Desde el 1 de junio, el dispositivo está ya "a pleno rendimiento" y, desde el 1 de enero, éste ha intervenido en 236 ocasiones en terrenos forestales, 63 actuaciones más que en el mismo periodo del año pasado, con 73 incendios y 163 conatos y más de 6.700 hectáreas afectadas. "Esto ha exigido una labor profesional encomiable que nunca está suficientemente agradecida porque sólo con su actuación se evitan desastres mayores", ha recalcado Moreno, que igualmente, en materia laboral, ha valorado la incorporación del Infoca a la EMA ya que "cuenta por primera vez de un catálogo de puestos de trabajo, un hito que da seguridad jurídica al propio personal del Infoca".

Este año, ha advertido Juanma Moreno, Andalucía afronta una campaña complicada como consecuencia del enjambre de borrasca de enero a febrero, que afectaron a tantas decenas de miles de andaluces y que han dejado "mucha humedad". "Esa lluvia era necesaria pero una vez que llegan las altas temperaturas y se seca la tierra, esos campos son una auténtica mecha, un gran combustible para cualquier incendio", ha avisado. Para ello, la Junta ha renovado el 84% de la flota de vehículos pesados de extinción y, en este mes, se incorporan ocho nuevas unidades móviles, una por cada provincia.

A este "esfuerzo" en vehículos y recursos, la Junta añade la "apuesta" por las tecnologías, los sistemas de alerta y, en especial, por las infraestructuras, en las que ha llevado a cabo una inversión "récord" de más de 165 millones de euros desde el año 2020. Para Moreno, esta es la "razón" de que "Andalucía sea una potencia en la lucha contra los incendios forestales y esté preparada ante los duros efectos del cambio climático".

El presidente en funciones ha pedido, por último, "más prudencia" y a la ciudadanía que, ante "cualquier actitud, cualquier conducta sospechosa, que no duden en llamar a los servicios de emergencia, a la Policía, al Seprona, a quien quieran..., para informar. Es una medida para poder prevenir y para acotar a los terroristas incendiarios que, lamentablemente, también viven entre nosotros y que utilizan a veces las condiciones meteorológicas favorables para generar incendios de consecuencias imprevisibles".