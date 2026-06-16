Condenado a más de cuatro años de cárcel el hombre que provocó un incendio en un parque de Algeciras en 2025

Archivo - Incendio en el Parque del Centenario de Algeciras el 2 de septiembre de 2025. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Un juzgado de Algeciras ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un hombre que en septiembre de 2025 provocó un incendio que afectó a más de 2.500 metros cuadrados de superficie del Parque del Centenario de Algeciras, una sentencia que desde el Ayuntamiento de esta localidad gaditana se ha valorado de forma positiva.

Según ha informado en una nota el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez Hueso, la sentencia judicial es firme y recoge que el condenado reconoció su responsabilidad en los hechos, que se iniciaron con la quema de dos contenedores de recogida de residuos pertenecientes a la empresa comarcal Arcgisa.

Las llamas derivadas de la quema del segundo de los contenedores alcanzaron el Parque del Centenario, donde ardieron esos más de 2.500 metros cuadrados de vegetación, dándose esta persona posteriormente a la fuga.

Tras ser localizado por la Policía Nacional, comenzó a agredir a los agentes actuantes, causando heridas de diversa consideración a dos de los funcionarios actuantes, hecho por el que también ha sido condenado.

Además de los cuatro años, seis meses y un día de prisión, este individuo ha sido condenado al pago de 15.244,53 euros, cantidad resultante de la suma de las multas impuestas y daños causados. De este total, 8.145 euros corresponden al Ayuntamiento en concepto de los gastos derivados de la reposición de la zona afectada del Parque del Centenario a su estado original.

El Ayuntamiento ha señalado que el condenado se encuentra en prisión desde que fue detenida de manera provisional, pasando ahora a cumplir su sentencia.

Para Vázquez Hueso, esto no se trata de un asunto del que se puedan sentir "satisfechos", aunque ha valorado de manera "muy positiva" esta sentencia, al entender que "viene a demostrar que el peso de la ley cae sobre quien atenta contra el medio ambiente y llega a poner en peligro las vidas de los demás".

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas y estamentos que han intervenido en este proceso, como son el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, Policía Local, Policía Nacional, poder judicial y los funcionarios de las delegaciones afectadas.