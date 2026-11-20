El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto de partido en Sevilla. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este viernes que vio este pasado jueves "claramente ganador" del debate 'cara a cara' al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, frente a un secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "absolutamente errático".

Así lo ha señalado Juanma Moreno en una atención a medios en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre lo que le pareció el debate 'cara a cara' que mantuvieron este pasado jueves por la noche Feijóo y Sánchez en el marco de la campaña electoral de los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

El presidente andaluz ha comentado que en dicho debate, "más que a un candidato", se vio en Feijóo a "un presidente que estuvo seguro, conciso", que "argumentó" y que fue "muy claro" ante "lo que va a ser el futuro de España, que va a ser Alberto Núñez Feijóo, y el pasado", ha añadido Moreno.

En esa línea, el líder del PP-A ha considerado que en dicho debate se vio "el final de una etapa de una mala gestión", la que a su juicio ha protagonizado Pedro Sánchez, y ha subrayado que le "gustó mucho" el papel de Feijóo, que "fue contundente cuando tuvo que serlo", además de "conciso", que "explicó y argumentó con datos claros que puso sobre la mesa ante un Sánchez absolutamente errático" y "fuera del propio marco del debate", según ha opinado Moreno.