Moreno visita este viernes el municipio granadino de Huétor Tájar, convertido "en una isla" por el temporal

Situación este jueves en Huétor Tájar a causa del temporal. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitará este viernes 6 de febrero la localidad de Húetor Tájar, en la comarca granadina de Loja, convertido "en una isla" tras sumar al desbordamiento del río Genil por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo "el agua procedente del deshielo de la parte más baja de Sierra Nevada".

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha asumido el control de la situación en Huétor Tájar (Granada), donde el desbordamiento del río Genil y del arroyo Milanos inundó este jueves calles, viviendas y sótanos obligando a realizar rescates como el realizado por la Guardia Civil de cuatro personas que habían quedado atrapadas en un turismo.

El Ayuntamiento de Huétor Tájar ya pidió este jueves a sus vecinos evitar desplazamientos innecesarios, ya que los vehículos pueden obstaculizar el paso de los servicios de emergencia, así como que no difundan información no contrastada ya que "solo dificulta las labores de emergencia".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Moreno ha detallado que visitará durante la mañana la zona de Huétor Tájar y los "estragos" causados por la subida del caudal del río Genil "en las cosechas de espárragos, que allí son importantes y de calidad" y también los "destrozos" registrados en las casas.

"Los vecinos están viviendo una situación de angustia, no están incomunicados porque hemos hecho algunos trabajos allí, pero la verdad es que la angustia que viven rodeados de agua es tremenda", ha añadido el presidente de la Junta.

Moreno ha destacado que sigue con preocupación la evolución de los cauces de los ríos, con el Guadalquivir "ahora mismo está razonablemente estabilizado porque tenemos un día de calma en cuanto a la lluvia y eso nos va a ayudar", aunque sigue "en contacto directo con las autoridades locales para ver si tenemos que seguir evacuando a personas y se están haciendo trabajos de contención y diques, todo lo humanamente posible".

El presidente de la Junta ha reiterado su mensaje a la población para "mantenerse alejado de los cauces y atender a las indicaciones con carácter de obligatoriedad de las autoridades" porque ha insistido en que "lamentablemente este episodio de lluvias intensas no ha pasado todavía".