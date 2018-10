Motril defiende un trato "humano" y "solidario" con quienes llegan a sus costas frente a mensajes xenófobos

Publicado 27/06/2018 15:29:50 CET

MOTRIL (GRANADA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento, organizaciones y partidos políticos de Motril (Granada) han impulsado un manifiesto conjunto en el que han querido "plasmar el sentir general" de esta localidad que diariamente recibe en sus costas a decenas de personas "huyendo de la pobreza o de conflictos bélicos" para poner de manifiesto que, al final, debe imperar "la humanidad" y la "solidaridad" frente a los mensajes xenófobos y conductas "no deseadas que afecten a la convivencia".

Motril ha recibido en lo que va de año 2.701 inmigrantes, de los que unos 356 han sido menores de edad, según los datos facilitados a Europa Press por Cruz Roja. Esta cifra dobla la registrada en el mismo periodo del pasado ejercicio, que culminó con 3.838 personas llegadas a las costas motrileñas a bordo de pateras, duplicando a su vez lo cuantificado un año antes.

En el documento, que ha sido presentado y leído en rueda de prensa, se expone que los últimos acontecimientos relativos "a la apertura del centro de internamiento de extranjeros (CIE) hicieron reaccionar a toda la sociedad motrileña, que salió a la calle para decir no de forma unánime".

Lo justifican en el rechazo a instalaciones "que no cumplen los requisitos humanitarios para las personas que llegan y que no han cometido delito alguno". No obstante, se muestran conscientes de que "no podemos cerrar los ojos ante una evidencia, la llegada de personas que huyen de conflictos y/o del hambre, de la guerra o de las mafias. Ellas merecen nuestra solidaridad y nuestra generosidad", agrega el documento.

La localidad, que ha cedido un pabellón deportivo para acoger a los más de 130 inmigrantes llegados en las últimas pateras por falta de espacio en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros que hay en el Puerto, quiere así "condenar cualquier discurso, acción o manifestación que extienda ideas de superioridad basadas en la raza, género, color de piel, lengua, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico".

Los firmantes exigen además a todas las administraciones que impulsen políticas acordes con este manifiesto y medios económicos y humanos suficientes para permitir, sin que suponga detrimento alguno de los recursos municipales, "una atención digna y suficiente a las personas que llegan a Europa a través de nuestras costas y permitir así su paso al resto de España y Europa si así lo desean en condiciones de seguridad y respeto de los derechos humanos".

Todos los partidos políticos y organizaciones firmantes reconocen a Motril "como una ciudad de integración, que ha venido acogiendo a personas que, provenientes de otros países, han decidido orientar hacia aquí su proceso migratorio o están de paso hacia otras regiones o países".

Advierten además de que cualquier manifestación y acto racista "contribuye a deshumanizar a la persona, denigrando a determinados grupos étnicos, religiosos o culturales, perpetuando los estereotipos y creando un clima en el cual la violencia racista puede prosperar".