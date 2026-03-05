Motril (Granada) acoge el foro del PP ‘Andaluzas que lideran a tu lado’ para debatir sobre liderazgo femenino

Celebración del foro 'Andaluzas que lideran a tu lado'. - PP GRANADA

MOTRIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Motril (Granada) ha acogido una nueva edición del foro 'Andaluzas que lideran a tu lado', un espacio de diálogo impulsado por el PP de Granada para reflexionar sobre el liderazgo femenino y los retos y oportunidades en este ámbito. El encuentro ha girado en torno a las trayectorias profesionales y el crecimiento personal, así como al papel de la innovación, la toma de decisiones y la importancia de contar con referentes femeninos que inspiren a otras mujeres.

Según ha informado el partido en una nota, la cita ha contado con la participación de la directora del Grupo Maeva Torres Morente, Amalia Torres, y de la socióloga y experta en liderazgo Eladia Illescas Estévez. El foro, celebrado en la Fábrica del Pilar de Motril, ha contado también con la presencia del presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, y de la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro.

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha agradecido la participación de las dos ponentes, "que han ofrecido una interesante reflexión sobre el liderazgo a partir de su propia experiencia profesional".

"La Costa Tropical es un punto de encuentro para mujeres que lideran y emprenden a partir de la escucha y la colaboración, y es un pilar fundamental para el crecimiento y la proyección de nuestra provincia", ha concluido la portavoz y diputada nacional.