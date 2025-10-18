Motril (Granada) acoge el XX Encuentro Provincial de Voluntariado de Cruz Roja con la salud como eje central

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de voluntarios de Cruz Roja de toda la provincia de Granada dan cita este fin de semana en Motril para participar en el XX Encuentro Provincial de Voluntariado, un espacio de formación, reflexión y convivencia que este año pone el foco en la salud como eje temático. Durante dos jornadas, los participantes compartirán experiencias, asistirán a ponencias sobre salud mental, primeros auxilios físicos y psicológicos, y participarán en talleres y actividades de cohesión.

Según ha señalado la organización en una nota, la inauguración ha contado con la presencia de la vicepresidenta provincial de Cruz Roja en Granada, Guadalupe González, y del presidente comarcal de la entidad en Motril, de Antonio Ruiz Zurita, quien ha señalado que "es un orgullo para Motril acoger este encuentro tan especial".

"La ciudad se convierte este fin de semana en punto de encuentro para el aprendizaje, el intercambio y la construcción de redes entre personas que comparten un mismo compromiso solidario", ha destacado.

En la provincia de Granada, Cruz Roja cuenta con más de 3.000 voluntarios activos, que participan en distintas áreas de intervención como inclusión, educación, medioambiente, empleo, salud y socorros. Gracias a su labor, el pasado año fue posible atender a más de 35.000 personas en situación de vulnerabilidad.

El encuentro, que celebra su vigésima edición, busca también fortalecer la participación del voluntario de la organización y fomentar la colaboración entre su la red territorial, que cuenta con ocho asambleas y 23 puntos de actividad en toda la provincia.