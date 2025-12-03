Los móviles de las dos menores halladas muertas en un parque de Jaén, en el centro de la investigación del caso

Manuel Fernández atendiendo a las preguntas de los periodistas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los móviles de las dos menores halladas muertas en un parque de la capital jiennense están centrando la investigación. Por lo pronto, los terminales ya se encuentran en manos de los técnicos de la Policía Nacional y se espera que "den bastante información", según ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que se ha mostrado.

A preguntas de los periodistas, Fernández ha señalado que "evidentemente la investigación va avanzando" y se está llevando a cabo "con una gran intensidad", hasta el punto de que "se están exprimiendo las posibilidades de medios de investigación que tiene la Policía Nacional, que son muchos".

El subdelegado ha incidido en que "se están desarrollando las diferentes líneas de investigación", aunque la línea "preeminente" es la que descarta la participación de terceras personas. También ha vuelto a recordar que se trata de menores y que sobre el caso hay decretado secreto de sumario.

Paralelamente, también se están desarrollando las declaraciones y "otra serie de actuaciones que son menos visibles". De hecho, los padres de las dos menores ya han prestado declaración en la Comisaría de la Policía Nacional en Jaén y también lo ha hecho la pareja de una de las dos menores.

Todo está contribuyendo a que "la investigación avance y sigue avanzando", ha dicho el subdelegado que ha hecho hincapié en que "siguen abiertas todas las líneas de investigación aunque tal como dijimos el primer día hay una línea que es preeminente que es aquella en la que, como bien os dije en el primer momento, pues no hubo participación de terceras personas".

"La policía lo va a investigar todo, absolutamente todo", ha afirmado Fernández, que ha subrayado que ese es su "compromiso". "Estén tranquilos, entre comillas, o estemos en la sociedad tranquilos porque todo lo van a investigar", ha concluido Fernández.

La investigación busca una cronología exacta de los movimientos de las dos menores y de los mensajes que cruzaron con sus móviles, tanto entre ellas como con terceras personas, antes del fatal desenlace.