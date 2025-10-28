Movimiento Sumar Andalucía ya tiene Asamblea Provincial en Córdoba, la primera en la comunidad autónoma

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este pasado lunes 27 de octubre y "tras un proceso democrático y abierto a toda la militancia cordobesa, la Asamblea Provincial de Movimiento Sumar Andalucía quedó constituida en Córdoba", y "la candidatura 'Córdoba Suma', encabezada por los coportavoces Lola Alcaide y Antonio Jesús Morel, fue elegida por unanimidad", mientras que "el resto de miembros que la forman son Elisa Luque, Javier Losada, Lola Martínez, David García y María Ángeles Merina".

De esta forma y según ha informado Movimiento Sumar Andalucía en una nota, "Córdoba es la primera provincia andaluza en organizar su Asamblea Provincial", con lo que Movimiento Sumar da "un paso más en su crecimiento, ampliando su estructura en Andalucía", proceso que comenzó con la elección de "los coordinadores del Movimiento Sumar a nivel andaluz, la diputada andaluza, Esperanza Gómez, y el referente en Granada, Raúl García, a lo que siguió la elección del grupo coordinador y la ejecutiva andaluza".

Al respecto, la recién elegida coportavoz en Córdoba, Lola Alcaide, ha afirmado que "Movimiento Sumar sigue creciendo en Andalucía. En Córdoba comenzamos esta nueva andadura con ilusión, conscientes del momento tan importante que estamos viviendo en nuestra comunidad. Creo en una forma de hacer política más humana, donde el diálogo, la cooperación y la justicia social sean el centro".

Por su parte, el coportavoz Antonio Jesús Morel ha explicado que su candidatura "nace del deseo de escuchar, de unir y de construir soluciones reales. Creo profundamente en el poder de la política municipal como herramienta para transformar nuestra vida cotidiana, y sé que cuando se hace con el corazón se puede cambiar todo".