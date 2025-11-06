Muere un ciclista inglés tras sufrir un desvanecimiento en carretera en Almuñécar (Granada)

Dispositivo en carretera tras el desvanecimiento de un ciclista
Publicado: jueves, 6 noviembre 2025 17:16

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista inglés de 57 años ha fallecido este jueves pasado el mediodía en los accesos a Almuñécar, alrededor del punto kilométrico 312 de la N-340, al parecer tras un desvanecimiento, del que no ha podido reponerse pese a los intentos de agentes de la Policía Local de esta ciudad de la costa de Granada que le han practicado tareas de reanimación cardiopulmonar.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, después de que este hombre, que se alojaba en un hotel del municipio de Nerja, en la provincia de Málaga, y colindante con Almuñécar, haya sufrido un problema de salud cuando circulaba por carretera.

El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado por su parte a Europa Press que recibía aviso de este asunto sobre las 12,35 horas, en lo que en principio parecía una caída en la N-340 en sentido a La Herradura, en término de Almuñécar, dándose aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, que posteriormente confirmaba el fallecimiento pero por razones sanitarias.

