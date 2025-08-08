Muere un hombre de 87 años y otro de 34 resulta herido en el incendio de una vivienda en Frigiliana (Málaga)

Bomberos en una actuación por un pequeño incendio en el Hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera (Cádiz). - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 87 años ha fallecido y otro de 34 ha resultado herido al quedar atrapados en un incendio de una vivienda ocurrido este viernes en la localidad malagueña de Frigiliana.

Los hechos han ocurrido sobre las 17.30 horas de la tarde cuando los servicios de emergencia han recibido varias llamadas que alertaban de que estaba ardiendo un cortijo de una planta en la zona de Fuente del Conejo, según ha informado el 112.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Málaga, Guardia Civil y la Policía Local, que a su llegada al lugar de los hechos sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, que había quedado atrapada.

El hombre herido de 34 años ha sido atendido en el lugar, pero no ha precisado traslado hospitalario.