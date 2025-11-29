Muere un hombre atropellado en una carretera de Montoro (Córdoba)

Archivo - Image de archivo de una ambulancia del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años de edad murió este viernes tras ser atropellado en la carretera A-3000, en Montoro (Córdoba). El accidente se produjo a las 17,30 horas.

Un testigo alertó al centro de coordinación de que un hombre había sido atropellado por un turismo en la citada vía, que sale de Adamuz hacia el pantano del Arenoso.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la empresa mantenedora de la vía y de los Bomberos de Montoro, ya que el peatón quedó atrapado bajo el turismo.

Los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la víctima en el lugar del siniestro.