Muere una persona y otra resulta herida al colisionar dos turismos en Fernán-Núñez (Córdoba)

FERNÁN-NÚÑEZ (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras colisionar dos vehículos en Fernán-Núñez (Córdoba), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

Un ciudadano llamó al teléfono 112 sobre las 21,20 horas del viernes para pedir ayuda porque dos turismos habían colisionado frontalmente en la carretera CO-3203, había personas atrapadas y uno de los coches estaba ardiendo.

Desde el centro coordinador se activó a efectivos de los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una persona en este suceso, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, y de la evacuación de un herido al hospital Reina Sofía.

Ambos han tenido que ser liberados tras quedar atrapados en los coches implicados por el servicio de extinción y rescate de Montilla.