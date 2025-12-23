Un muerto en una colisión frontal entre dos turismos en la N-432 en Córdoba

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido tras una colisión frontal entre dos turismos registrada en la tarde de este lunes 22 de diciembre en la carretera N-432 en Córdoba, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios avisos recibidos poco antes de las 20.30 horas alertaban de una colisión entre dos coches en el kilómetro 284 de la N-432 sentido Espejo con una persona herida y que estaba provocando retenciones en la calzada.

Acto seguido se activó de inmediatos a efectivos de Guardia Civil de Tráfico, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la calzada.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado la muerte de una persona tras una colisión frontal entre dos turismos.

