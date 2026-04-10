Una mujer herida tras la caída de una rama por rachas de viento que crean una treintena de incidencias en Granada

Bomberos del consorcio provincial de Granada. - 112

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, cuya edad no ha trascendido por el momento, ha resultado herida este viernes, 10 de abril, a consecuencia de la caída de la rama de un árbol en la puerta del Centro de Salud Gran Capitán de Granada. La afectada, que resultaba ser parte del equipo de personal sanitario del referido centro, ha sido, inmediatamente, trasladada por sus compañeros para ser atendida.

Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, al tiempo que ha informado de que este suceso se encuentra en el marco de más de una treintena de avisos derivados de rachas de viento que han tenido lugar esta tarde en Granada capital, fundamentalmente, y en la provincia desde las 18,30 horas.

La mayoría de los mismos han sido referidos a caída de ramas de árboles, elementos de fachadas o mobiliario urbano. Algunos de los municipios que se han visto afectados han sido Aracena o Arbolote, entre otros. Por el momento, se ha dado aviso a la Policía Local y al servicio de Bomberos, aunque no ha trascendido la existencia de un mayor número de heridos.