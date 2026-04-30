Las mujeres víctimas de violencia de género descienden un 2,54% en Andalucía en 2025, hasta las 7.816

Archivo - Cartel contra la violencia de género en imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres víctimas de violencia de género descendió en Andalucía un 2,54% hasta las 7.816 en 2025, 204 menos que el año anterior, según los últimos datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y recogidos por Europa Press.

Por rangos de edad, el mayor número de víctimas de violencia machista tenían entre 25 y 44 años (4.749, 80 menos que el año anterior), seguido de las que tenían entre 45 y 64 años (1.779, 65 menos que en 2024). Las víctimas de entre 18 y 24 años disminuyeron en 48 personas hasta las 959, y las de más de 60 en doce personas, hasta las 180. Por el contrario, en el 2025 hubo una víctima más menor de 18 años en comparación al año anterior, hasta las 149 mujeres.

De las 7.816 víctimas, más de la mitad (4.074) eran excónyuges (412), exnovias (2.046), ex pareja de hecho (1.542) o se encontraban en proceso de separación (74) de sus agresores; mientras que el restante (3.842) eran cónyuges (1.263), novias (1.305) o parejas de hecho (1.174). Del total de agresores denunciados (7.784), la mayoría (5.663) eran españoles.

Además, la estadística recoge que del total de infracciones penales dictadas al denunciante (10.408), la mayoría (4.922) son lesiones; seguidas de 1.883 por torturas e integridad moral; 1.878 por amenazas y 997 por quebrantamiento de condena. Además, durante el año 2025 se produjeron 24 homicidios, 137 agresiones sexuales y 318 coacciones.

En cuanto al número de condenados en sentencia firme por violencia machista el número ascendió hasta los 8.060, 670 más que el año anterior, de los cuales 4.726 tenían entre 25 y 44 años.

La estadística publicada este jueves por el INE recoge igualmente datos de víctimas y denuncias por violencia doméstica. En este caso, dichos delitos aumentaron en Andalucía un 3,78% hasta las 1.921 víctimas, entre las cuales 1.236 eran mujeres y 685 hombres.

En la mayoría de casos (846) la persona denunciada es el padre o la madre y en 423 son hijos o hijas, mientras que 485 son otros parientes.