Muñoz Cañivano vuelve al Auditorio Caja Rural Granada con el recital 'Cuadros de una Exposición'

GRANADA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pianista Juan José Muñoz Cañivano comienza su temporada en el Auditorio Fundación Caja Rural Granada con un concierto el próximo sábado 10 de enero a las 20,00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

El programa del concierto, titulado 'Cuadros de una exposición', incluirá la Fantasía en Do M.KV.475 de Mozart, y la Sonata en La M. DV784 de Shubert.

A continuación, en la segunda parte, interpretará 'Cuadros de una exposición', obra de M. Moussorgsky y que incluye Paseo. El Gnomo; El viejo castillo; Tullerías, Bydlo; Baile de polluelos en sus cascarones, dos viejos judíos; El Mercado de Limoges; Catacumbas, con los muertos en lengua muerta y, para finalizar, Bara-Yaga, La gran puerta de Kiev.

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha invitado a granadinos y visitantes a disfrutar de este concierto gratuito, una cita cultural consolidada en el calendario de la Entidad en la que cada año, "el reconocido pianista nos sorprende con una programación totalmente renovada".

Asimismo, ha subrayado que iniciativas como esta "reflejan el compromiso de la Fundación con la difusión cultural y con la creación de espacios accesibles donde la ciudadanía pueda disfrutar de espectáculos de calidad en un entorno cercano y único como el Auditorio de Caja Rural Granada".

Por su parte, Juan José Muñoz Cañivano ha mostrado su agradecimiento a Fundación por la confianza después de más de treinta años de colaboración tras asegurar que es para él "un honor" volver a subir al escenario del Auditorio Caja Rural Granada.

JUAN JOSÉ MUÑOZ CAÑIVANO

Nacido en Barcelona, inició sus estudios musicales a la edad de seis años en el Conservatorio de Música de su ciudad natal.

Posteriormente trabaja con algunos de los más cualificados pianistas españoles, como Ángel Soler en Barcelona, Joan Moll en Palma de Mallorca y Pilar Bilbao en Sevilla.

Paralelamente prosigue sus estudios de armonía con J.L. Moraleda, música de cámara con G. Claret y acompañamiento de Lied con María D. Aldea.

Participa en encuentros de música de cámara junto a miembros de la Academia Menuhin de Gstaad (Suiza) que dirige el gran violinista Alberto Lysy y colabora como pianista acompañante en los cursos de Ludwig Streicher (contrabajo).

Ha sido galardonado en diversos concursos tales como el VI Concurso de Piano de Catalunya y el Joan Massiá de Barcelona. En la actualidad desempeña una gran labor concertística, ofreciendo recitales y colaborando en muy diversas agrupaciones de cámara junto a grupos y solistas destacados.