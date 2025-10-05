El Museo Arqueológico de Córdoba acoge la muestra 'Clípeo' en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Córdoba acoge desde el 7 de octubre hasta el día 25 del mismo mes la muestra 'Clípeo', que se enmarca en las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025 'Patrimonio y Arquitectura: una ventana al pasado, una puerta hacia el futuro'.

Según informa el Museo Arqueológico en su web, consultada por Europa Press, la propuesta muestra un fragmento de un clípeo, que en la arquitectura romana representa un escudo circular con una eminente función ornamental y simbólica, y su posible reconstrucción.

El antecedente del clípeo se encuentra en Grecia, donde se colgaban los escudos metálicos --conseguidos como botines de guerra o exvotos fabricados 'ex profeso'-- en la fachada de algunos templos. Esta idea fue retomada por Augusto varios siglos después, quien decoró su foro en Roma (inaugurado el año 2 a.C.) con clípeos de mármol colocados en el ático, intercalados con figuras femeninas conocidas como cariátides. Ese modelo se difundió luego a distintas ciudades del imperio, siendo Mérida un caso bien conocido.

El fragmento cordobés apareció en 1946 en uno de los patios del actual Museo Arqueológico, lo que en un principio la vinculó con el teatro. Es también probable que formara parte de la decoración de alguna de las plazas que se encuentran encima del edificio escénico, en la zona hoy conocida como Altos de Santa Ana y que de allí cayera en algún momento. La pieza puede fecharse en el siglo I de C.

En este contexto, el 19 de octubre Carlos Márquez y Álvaro Castillo impartirán la conferencia 'La arquitectura ausente: una mirada virtual a los espacios monumentales de la Córdoba romana' donde hablarán, entre otras, de esta pieza y cómo ayuda a imaginar la grandeza arquitectónica de un legado patrimonial que sigue inspirando la conservación y el estudio del pasado.