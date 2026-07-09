El Museo Cuevas del Sacromonte de Granada acoge la XXIII Muestra Internacional de Cine al Aire

Presentación de la XXIII Muestra Internacional de Cine al Aire Libre. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Cuevas del Sacromonte volverá a convertirse este verano en uno de los grandes espacios culturales de la ciudad con la celebración de la XXIII Muestra Internacional de Cine al Aire Libre, que ofrecerá durante todo el mes de julio una cuidada selección de cine contemporáneo, independiente y de autor.

La iniciativa tiene como escenario el el Barranco de los Negros, frente a la Alhambra y con las mejores vistas panorámicas de Granada.

La programación se desarrollará todos los martes y jueves de julio, a las 22,00 horas, con una selección de producciones nacionales e internacionales premiadas en festivales de todo el mundo y que, en muchos casos, apenas han tenido distribución comercial o llegan como estreno a Granada.

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha querido poner en valor una propuesta que "se ha convertido en una de las grandes referencias culturales del verano granadino y en un ejemplo de cómo acercar el mejor cine contemporáneo a la ciudadanía en un espacio absolutamente excepcional".

Saavedra ha destacado además que "esta iniciativa encaja plenamente en la estrategia cultural de la ciudad y en el camino hacia la candidatura de Granada Capital Europea de la Cultura 2031".

EN DETALLE

La XXIII Muestra Internacional de Cine al Aire Libre está organizada por el Museo Cuevas del Sacromonte, centro de interpretación etnográfico y medioambiental situado en pleno corazón del barrio del Sacromonte, en el Barranco de los Negros.

El museo, que celebra más de veinticinco años como espacio de referencia para la divulgación de la historia, la cultura y el patrimonio del Sacromonte, alberga once cuevas perfectamente conservadas y visitables que permiten conocer la forma de vida tradicional de este emblemático barrio granadino, considerado una de las cunas universales del flamenco.

La muestra nació con el objetivo de recuperar una de las grandes tradiciones de los veranos granadinos: los cines al aire libre, espacios de encuentro vecinal donde disfrutar del cine y de las noches estivales.

Dos décadas después, el proyecto se ha consolidado como uno de los festivales cinematográficos más singulares de Andalucía.

La programación de este año reúne diez títulos de gran prestigio internacional: 9 de julio: Sorda, de Eva Libertad (España); 14 de julio: Nouvelle Vague, de Richard Linklater (Francia); 16 de julio: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa (España); 21 de julio: El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho (Brasil, V.O.S.E.).

23 de julio le llega el turno a Little Amélie, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang (Francia); el 28 de julio, El sendero azul, de Gabriel Mascaro (Brasil, V.O.S.E.). El 30 de julio, Un simple accidente, del cineasta iraní Jafar Panahi.

La muestra también mantiene su colaboración con el Festival de Cine Flamenco de Granada, proyectando periódicamente películas destacadas como extensión de su programación.

Las proyecciones tendrán lugar en el recinto del Museo Cuevas del Sacromonte, con un aforo limitado y la entrada tiene un precio de 5 euros.