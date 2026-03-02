Los museos Julio Romero de Torres y Taurino de Córdoba se suman al 8M con actividades sobre el papel de la mujer en arte

Archivo - Museo Julio Romero de Torres. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Mar.

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha diseñado una programación especial que se desarrollará a lo largo del mes de marzo en el Museo Julio Romero de Torres y en el Museo Taurino, con propuestas que invitan a reflexionar sobre la representación, la presencia y el papel de las mujeres en el arte y en la tauromaquia, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Según ha informado el Consistorio, estas actividades, impulsadas desde el Servicio de Mediación Cultura, "parten del compromiso de los museos con una mirada crítica e inclusiva de sus colecciones, generando espacios de diálogo, participación y reflexión que conectan el patrimonio con las inquietudes sociales actuales", ha indicado la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás.

La programación combina intervenciones artísticas participativas, visitas dinamizadas y encuentros con profesionales, con el objetivo de acercar al público nuevas narrativas y fomentar una lectura contemporánea de los discursos museísticos. Para más información sobre las actividades, en 'coordinacion.museoscordoba@sedena.es'.

Así, el Museo Julio Romero de Torres acoge 'Mi mirada en esta historia', una intervención artística participativa, el sábado 7 de marzo, con dos pases, a las 10,30 y 12,00 horas, con acceso libre hasta completar los grupos. Se trata de una actividad participativa que invita a las asistentes a ponerse en el lugar de las mujeres representadas en las obras de Julio Romero de Torres, explorando corporal y emocionalmente sus posturas, gestos y significados. La experiencia culmina con la creación de un mapa emocional colectivo que establece un diálogo entre las representaciones femeninas del pasado y las miradas de las mujeres del presente.

El mismo espacio acoge 'Entre musa y mujer: miradas femeninas en la obra de Julio Romero de Torres', una visita dinamizada al museo, los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, a las 19,00 horas, con una duración aproximada de 45-50 minutos, con entrada libre hasta completar los grupos. Propone conocer las historias de algunas de las modelos de las obras más emblemáticas del pintor. A lo largo del recorrido se analizan los arquetipos y roles asignados a estas mujeres, así como su relación con el artista, promoviendo una reflexión crítica sobre su papel como objeto de representación y atención.

Por otra parte, 'La mujer en el toreo: presencias, ausencias y resistencias' será una visita dinamizada en el Museo Taurino, los miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo, a las 18,00 horas, con una duración aproximada de 45-50 minutos, con entrada libre hasta completar los grupos. Permite descubrir la presencia histórica de las mujeres en el mundo del toreo: ganaderas, matadoras, banderilleras o rejoneadoras. Una propuesta que genera un espacio para el aprendizaje y el diálogo, abriendo nuevas preguntas sobre su visibilidad en el relato museístico.

Y el mismo museo organiza 'Mujeres y Tauromaquia: Trayectoria, Presencia y Memoria Coloquio', el sábado 21 de marzo, a las 12,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Un encuentro que contará con la participación de la torera Rocío Romero, quien compartirá su trayectoria profesional y su experiencia dentro del mundo taurino. El coloquio tendrá un formato abierto, fomentando la participación del público y el intercambio de ideas, con el objetivo de acercar esta realidad desde una perspectiva de género.