Nace en Jaén el Consejo Asesor de Comercio para dar voz al sector y diseñar estrategias conjuntas para su futuro

Reunión de constitución del Consejo Asesor de Comercio de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha impulsado el Consejo Asesor de Comercio con el objetivo de "reforzar la colaboración entre la Administración local y los distintos agentes que representan al comercio jiennense, así como establecer un espacio estable desde el que analizar sus necesidades, plantear propuestas y trabajar conjuntamente en el desarrollo de estrategias".

Así lo ha destacado el concejal de Promoción Económica y Comercio, José Manuel Higueras, en el acto de constitución de este nuevo órgano de participación, diálogo y asesoramiento.

Estará integrado por representantes de las asociaciones de los mercados municipales de Peñamefécit y San Francisco; de Muy Jaén; de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Gran Eje; de Comercio Jaén; del Centro Comercial Las Palmeras; UGT y CCOO y de Secot (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica).

Tiene vocación de convertirse en "un espacio de cooperación entre los distintos agentes económicos y sociales, favoreciendo acuerdos y proyectos compartidos entre asociaciones comerciales, mercados municipales, centros comerciales, organizaciones sindicales y entidades de asesoramiento empresarial".

En definitiva, un órgano en el que la Concejalía pretende apoyarse de manera continuada para a toma de decisiones de la mano de los protagonistas y de esta manera realizar conjuntamente "un seguimiento de las políticas municipales en materia de comercio, evaluar los resultados de las campañas y actuaciones desarrolladas y formular recomendaciones de mejora apoyadas en indicadores objetivos".

Higueras ha señalado que, entre sus principales funciones, estará "recoger las necesidades, propuestas y reivindicaciones de los comerciantes y facilitar su interlocución directa con las áreas municipales competentes".

Asimismo, asesorará sobre la planificación y las estrategias municipales en materia comercial, la revitalización de los ejes comerciales, el impulso de los mercados municipales y la conexión entre los barrios y las diferentes zonas comerciales de Jaén.

El órgano también permitirá trabajar de forma coordinada en campañas de dinamización y promoción, como las de Navidad o Black Friday, ferias comerciales, actividades en la calle y bonos de compra, además de analizar la evolución del sector, la apertura y cierre de establecimientos, los locales vacíos y los nuevos hábitos de consumo.

"La modernización y competitividad de los negocios, la digitalización, la formación, el emprendimiento, la mejora de la experiencia de compra y la adaptación a las nuevas demandas de los consumidores serán otros de los ámbitos de trabajo", ha añadido el edil.

A ello se sumará la posibilidad de trasladar propuestas para mejorar el entorno comercial en cuestiones como limpieza, seguridad, iluminación, movilidad, accesibilidad, aparcamiento y zonas de carga y descarga.

RELEVO

Una de las principales novedades que incorpora este consejo es la participación de Secot, entidad integrada por profesionales sénior que ofrecen asesoramiento voluntario a emprendedores y personas que desean poner en marcha un negocio.

"La Concejalía de Comercio quiere ir un paso más allá de esta labor de asesoramiento y trabajar conjuntamente con SECOT en la creación de un recurso municipal específico para favorecer el relevo generacional en el comercio de Jaén", ha señalado Higueras.

La iniciativa pretende dar respuesta a una de las amenazas que afronta el comercio tradicional: el cierre de establecimientos que cuentan con una actividad consolidada, una clientela y una trayectoria empresarial, pero que se ven abocados a desaparecer cuando sus propietarios llegan a la jubilación y no encuentran a nadie que continúe con el negocio.

En esa línea, ha especificado que "el objetivo pasa por facilitar el contacto entre comerciantes que desean jubilarse y jóvenes emprendedores interesados en tomar el relevo de empresas que funcionan y que tienen posibilidades de continuidad".

"De esta manera, se buscaría ofrecer nuevas oportunidades de emprendimiento, al tiempo que se evita la pérdida de negocios, actividad económica, empleo y servicios de proximidad que forman parte de la identidad comercial de Jaén", ha concluido el concejal.