La negociación del convenio de Alsa en Jaén se traslada al Sercla por la falta de acuerdo entre las partes

Archivo - Autobús urbano circulando por la capital jiennense/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Alsa, la compañía concesionaria del servicio de transporte urbano en la ciudad de Jaén, ha anunciado que acudirá al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) el próximo martes, 6 de octubre.

La decisión se ha tomado tras finalizar sin acuerdo la reunión mantenida este miércoles entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa para negociar el nuevo convenio colectivo.

Según han manifestado los representantes de los trabajadores asistentes al encuentro, las propuestas planteadas por la parte empresarial "siguen estando muy por debajo de las exigencias y necesidades que tenemos la plantilla". Ante esta situación, el comité de empresa se ha visto "obligado" a continuar con el procedimiento de mediación.

Como contrapartida, la representación social ha presentado una contraoferta que recoge una serie de puntos que consideran "imprescindibles" y de "absoluta necesidad" para poder desbloquear la negociación y garantizar unas condiciones laborales dignas para los empleados.

Desde el sindicato CSIF se ha destacado la labor negociadora que están llevando a cabo los representantes de los trabajadores con el objetivo de evitar la convocatoria de huelga, así como de alcanzar mejoras salariales y de salud laboral que permitan realizar un trabajo diario decente.

Asimismo, el sindicato se ha mostrado partidario de que el Ayuntamiento de Jaén participe en el Sercla del próximo martes en su calidad de administración licitadora del servicio de transporte urbano. Por ello, desde CSIF han instado al Consistorio a que "se implique en solucionar esta situación bloqueada que perjudica tanto a estos empleados como a su propia ciudadanía".

Finalmente, el comité de empresa ha apuntado que la responsabilidad de evitar que la huelga --que coincidiría con la celebración de la Feria de San Lucas-- siga adelante, "recae exclusivamente en la empresa".

En este sentido, han señalado que la dirección de Alsa tiene en su mano adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a las reivindicaciones de la plantilla, por lo que la resolución del conflicto dependerá de su voluntad para ofrecer "soluciones reales y satisfactorias".