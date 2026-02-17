Nieto acusa a Moreno de "amordazar" las críticas tras el archivo de la denuncia del SAS por enseñar una mamografía

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, durante su intervención en la Sesión de Control al Gobierno. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de intentar "amordazarnos y silenciar los destrozos que está causando en los servicios públicos, especialmente en la sanidad pública andaluza", tras el archivo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la denuncia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra Nieto por mostrar una mamografía en el Parlamento.

En un audio remitido a los medios, Nieto ha explicado que se ha enterado por la prensa de que el SAS había presentado una denuncia por un supuesto delito de revelación de secretos vinculado a su intervención parlamentaria. El TSJA ha archivado la causa al considerar "falta absoluta de fundamento jurídico apreciable", ya que Nieto "no imputó a persona alguna, sino que expuso denuncias de la asociación Amama sobre sospechas de alteración en las plataformas de información de pacientes, en el contexto de un fallo general del sistema".

Ante ello, Nieto ha criticado que el presidente del Ejecutivo andaluz "sigue sin dar explicaciones ni aclarar cuántas mujeres con pruebas dudosas desarrollaron cáncer y no fueron informadas a tiempo por el SAS".

Por último, la parlamentaria ha asegurado que su formación política "continuará trabajando", al tiempo que ha subrayado que "este es el verdadero Moreno, no el de las fotos y la sonrisa, sino el que trata de amordazarnos y silenciar los destrozos que está provocando en los servicios públicos, especialmente en la sanidad pública andaluza".