Nieto espera que Por Andalucía tenga "en dos meses" candidato designado: "No podemos hacerlo igual que hace cuatro años"

Cree que Moreno "se acercó un poquito a la dignidad del pueblo andaluz" reconociendo el "genocidio" en Gaza

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz y miembro de Izquierda Unida, Inma Nieto, ha confiado este viernes en que la coalición tenga en "dos meses" el candidato a la Presidencia de la Junta para las próximas elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026.

"Sabemos seguro que no lo podemos hacer igual que hace cuatro años; creo que fui candidata cinco semanas aproximadamente contando las dos de la campaña", ha indicado Nieto, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en referencia a los problemas que surgieron con los plazos para registrar la candidatura de cara a las elecciones autonómicas de junio de 2022.

"Es evidente que eso no se puede volver a hacer así; ahora vamos con mucho más talento y mucha más experiencia en esto de montar una coalición y con mucha más antelación también", ha indicado.

Sobre la elección del candidato para las próximas elecciones autonómicas, ha dicho que la "decisión o el conocimiento público de la decisión que tome la militancia de las organizaciones no se va a demorar más allá de un mes, mes y medio" o "dos meses", de manera que, en "breve, estará sobre la mesa la persona que vaya a liderar el equipo en esta nueva etapa y estaremos ahí trabajando para ayudarle a sacar el mejor resultado posible cuando toque, porque va a ser en beneficio de Andalucía y de nuestros servicios públicos".

Asimismo, Nieto ha considerado que "hay margen, espacio, y desde luego sitio para que se reproduzca en sus mismos términos" la coalición Por Andalucía o incluso que se amplíe, "que en realidad es la vocación que tiene", para acoger a todo aquel partido de izquierda que quiera sumarse.

De otro lado, sobre las referencias que se hicieron ayer a la guerra en Gaza durante las preguntas de los portavoces parlamentarios al presidente de la Junta en el Pleno de la Cámara, Nieto ha considerado que Juanma Moreno, "reconociendo el genocidio, se acercó un poquito a la dignidad que está desplegando el pueblo andaluz solidarizándose con el pueblo palestino", que es lo que él debe hacer, "honrar el cargo que tiene el honor de ostentar y acercarse y parecerse al pueblo que gobierna".

Ha añadido que el pueblo andaluz es muy solidario y es un "pueblo de paz y esta salvajada y brutalidad del estado de Israel contra Palestina no la quiere", de manera que el presidente de la Junta "hizo bien" al acercar "un poquito la dignidad del cargo a la dignidad del pueblo andaluz".